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Арабские страны призывают ХАМАС уйти и разоружиться

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает на Генеральной Ассамблее ООН, понедельник, 28 июля 2025 года.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает на Генеральной Ассамблее ООН, понедельник, 28 июля 2025 года. Авторское право  AP Photo/Richard Drew
Авторское право AP Photo/Richard Drew
By Evelyn Ann-Marie Dom и AP
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ЕС и Лига арабских государств поддержали декларацию, призывающую ХАМАС передать свое оружие Палестинской автономии в рамках процесса возрождения концепции двух государств.

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Арабские страны, включая Катар, Саудовскую Аравию и Египет, призвали ХАМАС уйти из сектора Газа. Они присоединились к семистраничной декларации, подготовленной на конференции по решению о двух государствах в Нью-Йорке, которая предлагает радикальной группировке отказаться от власти в анклаве и передать все свое оружие администрации Палестинской автономии. Премьер-министр автономии Мухаммед Мустафа лично озвучил призыв с трибуны форума. Он сообщил, что готов пригласить в регион международные силы для участия в миссии по восстановлению и защите.

Как ожидается, декларация, также одобренная Евросоюзом и Лигой арабских государств, должна быть официально утверждена в ООН к сентябрю. К этому моменту к ней могут присоединиться и другие страны.

Министр по европейским делам Франции Жан-Ноэль Барро назвал принятый документ "историческим и беспрецедентным". В рамках той же конференции группа 15 западных государств во главе с Францией выступили с призывом к миру признать независимое Палестинское государство. Подписанты требуют у ХАМАС возврата заложников Израилю. Одновременно они указывают на сложную гуманитарную ситуацию в секторе Газа и требуют прекратить боевые действия, длящиеся без малого два года.

США и Израиль бойкотировали конференцию. Обе страны считают, что создание палестинского государства в нынешних условиях является поддержкой террора.

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