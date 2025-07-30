Арабские страны призывают ХАМАС уйти и разоружиться

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Арабские страны, включая Катар, Саудовскую Аравию и Египет, призвали ХАМАС уйти из сектора Газа. Они присоединились к семистраничной декларации, подготовленной на конференции по решению о двух государствах в Нью-Йорке, которая предлагает радикальной группировке отказаться от власти в анклаве и передать все свое оружие администрации Палестинской автономии. Премьер-министр автономии Мухаммед Мустафа лично озвучил призыв с трибуны форума. Он сообщил, что готов пригласить в регион международные силы для участия в миссии по восстановлению и защите.

Как ожидается, декларация, также одобренная Евросоюзом и Лигой арабских государств, должна быть официально утверждена в ООН к сентябрю. К этому моменту к ней могут присоединиться и другие страны.

Министр по европейским делам Франции Жан-Ноэль Барро назвал принятый документ "историческим и беспрецедентным". В рамках той же конференции группа 15 западных государств во главе с Францией выступили с призывом к миру признать независимое Палестинское государство. Подписанты требуют у ХАМАС возврата заложников Израилю. Одновременно они указывают на сложную гуманитарную ситуацию в секторе Газа и требуют прекратить боевые действия, длящиеся без малого два года.

США и Израиль бойкотировали конференцию. Обе страны считают, что создание палестинского государства в нынешних условиях является поддержкой террора.