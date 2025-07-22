Польша возвела электронный барьер на границе с Беларусью

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Министры внутренних дел Германии и Польши посетили в понедельник временно закрытый пограничный переход "Половцы - Песчатка" на польско-белорусской границе.

Глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что Варшава и Берлин совместно борются с использованием Москвой и Минском миграции в качестве инструмента политического давления и гибридных атак.

По его словам, борьба с нелегальной миграцией должна вестись на внешних границах Европейского Союза. Он отметил, что Польша принимает для этого масштабные действия и эффективность составляет 98%. К охране границ привлечены 11 тысяч военнослужащих, строительство электронного барьера завершилось. Польша потратила уже 700 миллионов евро на укрепление своей границы с Беларусью.

Количество попыток незаконного пересечения границы сократилось на 19% в первой половине этого года.

Глава МВД Германии Александер Добриндт отметил , что общая цель - отказ от внутренних пограничных проверок при одновременном усилении безопасности на внешних границах ЕС.

По его словам, Польше нужно больше денег на защиту внешней границы и она заслуживает большего признания.