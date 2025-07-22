Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
РЕКЛАМА

Польша возвела электронный барьер на границе с Беларусью

Министрs внутренних дел Польши и Германии на границе, 21 июля 2025 года
Министрs внутренних дел Польши и Германии на границе, 21 июля 2025 года Авторское право  AP Photo/Czarek Sokolowski
Авторское право AP Photo/Czarek Sokolowski
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Главы МВД Польши и Германии обсудили охрану внешних границ ЕС и борьбу с нелегальной миграцией.

РЕКЛАМА

Министры внутренних дел Германии и Польши посетили в понедельник временно закрытый пограничный переход "Половцы - Песчатка" на польско-белорусской границе.

Глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что Варшава и Берлин совместно борются с использованием Москвой и Минском миграции в качестве инструмента политического давления и гибридных атак.

По его словам, борьба с нелегальной миграцией должна вестись на внешних границах Европейского Союза. Он отметил, что Польша принимает для этого масштабные действия и эффективность составляет 98%. К охране границ привлечены 11 тысяч военнослужащих, строительство электронного барьера завершилось. Польша потратила уже 700 миллионов евро на укрепление своей границы с Беларусью.

Количество попыток незаконного пересечения границы сократилось на 19% в первой половине этого года.

Related

Глава МВД Германии Александер Добриндт отметил , что общая цель - отказ от внутренних пограничных проверок при одновременном усилении безопасности на внешних границах ЕС.

По его словам, Польше нужно больше денег на защиту внешней границы и она заслуживает большего признания.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Танос Плеврис: "Либо тюрьма, либо возвращение нелегальных иммигрантов"

Иран и три европейские державы намерены возобновить переговоры по ядерной программе Тегерана

Роберт Фицо: Словакия больше не будет блокировать очередной пакет санкций ЕС против России