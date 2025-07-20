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Зеленский предлагает России новый раунд мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Авторское право  AP Photo/Vadym Sarakhan
Авторское право AP Photo/Vadym Sarakhan
By Evelyn Ann-Marie Dom
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Владимир Зеленский предложил Москве провести новый раунд переговоров на фоне усиления атак на Украину - сейчас Россия зачастую запускает за ночь больше беспилотников, чем за несколько месяцев в 2024 году

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Киев предложил провести на следующей неделе новый раунд мирных переговоров с Россией, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.

В видеообращении, опубликованном на платформе X, Зеленский призвал "увеличить темпы переговоров", чтобы обеспечить прочный мир. "Необходима встреча на уровне лидеров", - сказал он, подчеркнув готовность Украины к этому.

По словам Зеленского, приглашение Москве направил недавно назначенный министр национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Он же возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле в прошлом месяце.

Предыдущие переговоры, состоявшиеся в июне, не привели к заключению соглашения о прекращении огня, тогда стороны договорились о новом обмене военнопленными.

Первый раунд переговоров, состоявшийся 16 мая, также завершился обменом пленными, самым крупным на данный момент, но и он не принес особых результатов в вопросе прекращения полномасштабного вторжения России в Украину.

В своем видеообращении Зеленский призвал западных союзников к дальнейшему ужесточению санкций против России.

"Очень важно, чтобы новый пакет санкций ЕС поддержали и другие свободные европейские страны, которые в настоящее время не входят в Европейский союз", - сказал Зеленский.

"Мы работаем и на американском направлении, есть договоренности с президентом Дональдом Трампом, которые должны быть реализованы как можно скорее", - добавил он.

За день до выступления Зеленского ЕС ввел новые санкции против России, направленные против ее нефти и банков. Это уже 18-й пакет санкционных мер, введенный Евросоюзом с февраля 2022 года.

Ранее в этом месяце президент США также пригрозил ужесточить санкции против Москвы, если мирное соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней.

На своей социальной платформе Truth Трамп сформулировал эту угрозу как ответ на то, что Россия "абсолютно "долбит" Украину на поле боя прямо сейчас".

"Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо", - призвал президент США.

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