Трамп угрожает новыми санкциями России до достижения "окончательного соглашения о мире"

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Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что "решительно рассматривает возможность" введения масштабных "банковских санкций, санкций и тарифов" против России, "пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире".

В посте на своей социальной платформе Truth Social Трамп сформулировал угрозу как ответ на то, что Россия "абсолютно "разносит" Украину на поле боя прямо сейчас".

Ночью Москва нанесла серию ракетных ударов и ударов беспилотников по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего пострадали 10 человек, включая ребенка.

"Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо", - написал президент США.

Угрозы Трампа противоречат появившимся на прошлой неделе сообщениям о том, что Белый дом поручил чиновникам разработать планы по облегчению санкций для Москвы, и прозвучали после того, как Трамп вызвал обеспокоенность европейских лидеров тем, что он идет на уступки Москве, добиваясь мира в Украине.

В январе Трамп также угрожал усилить эти санкции, если Путин откажется вести переговоры о прекращении войны России в Украине. Однако в феврале его риторика изменилась: американские чиновники открыто признали возможность ослабления санкций против Москвы.

В прошлом месяце министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Bloomberg TV, что Кремль может получить экономические послабления в зависимости от того, как страна подойдет к переговорам в ближайшие недели.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на слова Трампа, написав на сайте X: "Мы поддерживаем ужесточение санкций против Москвы со стороны Запада и другие меры".

"Удары по Украине должны быть немедленно прекращены, если Россия действительно хочет закончить войну", - добавил Ермак.

Ранее Зеленский повторил свое предложение о хотя бы временном перемирии "в воздухе и на море" после того, как российские ракеты и беспилотники обстреляли Украину в течение ночи.

"Первые шаги к реальному миру должны включать в себя принуждение единственного источника этой войны, России, прекратить такие атаки", - написал украинский лидер.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США ввели несколько раундов широкомасштабных санкций, в том числе против российских банков и ключевых российских компаний, российского экспорта, а также против олигархов.

Некоторые активы и люди, вовлеченные в российскую войну, находятся под санкциями с марта 2014 года после российской аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Сама Россия дала понять, что открыта для экономического сотрудничества: в конце февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что у России много редкоземельных металлов и что Путин готов сотрудничать с США в совместных проектах по их разработке.