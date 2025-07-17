После ареста педосадиста "Белого тигра" в полицию обратились еще больше родителей

РЕКЛАМА

Педосадист "Белый тигр", по данным следствия, годами издевался над детьми и подростками в возрасте от 11 до 15 лет, манипулируя ими и доводя их до самоубийства в Интернете. Теперь все больше обеспокоенных родителей обратились в следственные органы. Они опасаются, что их дети также могли стать жертвами насилия преступника.

20-летний Шахрияр Дж. немецко-иранского происхождения на самом деле вел очень хорошую жизнь в богатом районе Гамбург-Мариенталь. Некоторое время он даже изучал медицину в частном университете. Пока его не поймали власти.

В середине июня "Белый тигр" был арестован в доме своих родителей в Гамбурге. Органы безопасности получили наводку от ФБР - сначала о детской порнографии. Но полиция обнаружила гораздо больше: 85 000 файлов с детской порнографией, более 600 видеороликов и бесчисленные чаты с упоминаниями о пытках детей.

Мужчина обвиняется в убийстве, покушении на убийство, сексуальном насилии над детьми и изнасиловании. По словам генерального прокурора Гамбурга Йорга Фрёлиха, ордер на арест охватывает в общей сложности 123 преступления, предположительно совершенных в период с 2021 по 2023 год. В настоящее время преступник содержится под строгим наблюдением в молодежной тюрьме на полуострове Ханёферсанд.

Был ли "Белый тигр" высокопоставленным членом террористической организации "764"?

Но все еще хуже: полиция подозревает, что он мог быть лидером международной сети пыток "764", которая признана террористической организацией в США.

Считается, что эта сеть заставляла детей и подростков причинять себе увечья и калечить себя - по сексуальным причинам. Жертвы были из Германии, США, Канады, Англии, Гамбурга и Нижней Саксонии.

Прокуратура подтвердила, что после ареста этого человека от родителей поступили тревожные сообщения. В настоящее время ведется расследование.

Его самое сложное дело

Шахрияр Дж., или "Белый тигр", как он себя называл, предположительно довел до самоубийства 13-летнего мальчика из США в середине января 2022 года. Считается, что для этого он использовал несовершеннолетнюю финскую девочку. Он вступил с ней в контакт в 2021 году. Как утверждается, он манипулировал ею, заставляя подчиниться. С помощью извращенной смеси выражений любви и презрения он якобы заставил ее заниматься членовредительством, а в 2022 году - связаться с мальчиками из США.

Финская девочка познакомилась с 13-летним подростком из Вашингтона на онлайн-форуме самоубийц. Это произошло в середине января 2022 года. Белый Тигр, как утверждается, присоединился и довел мальчика до самоубийства в групповом чате в Instagram. Преступник, по-видимому, снял акт на видео и выложил его в сеть садистов.

"Преступления выходят за рамки человеческого воображения", - заявил генеральный прокурор Гамбурга Йорг Фрёлих.

"Убийство при косвенном исполнении".

Но дело грозит быть сложным. Ведь с юридической точки зрения самоубийство в Германии ненаказуемо, как и содействие самоубийству. Поэтому необходимо доказать, что обвиняемый совершил убийство в качестве косвенного исполнителя. Важно юридически доказать, что он контролировал ход событий.