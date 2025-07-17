Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

После ареста педосадиста "Белого тигра" в полицию обратились еще больше родителей

После ареста педосадиста "Белого тигра" в следственные органы обратилось еще больше обеспокоенных родителей.
После ареста педосадиста "Белого тигра" в следственные органы обратилось еще больше обеспокоенных родителей. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Diana Resnik и AP
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Полиция подозревает, что преступник быть лидером международной сети пыток "764", которая признана террористической организацией в США.

РЕКЛАМА

Педосадист "Белый тигр", по данным следствия, годами издевался над детьми и подростками в возрасте от 11 до 15 лет, манипулируя ими и доводя их до самоубийства в Интернете. Теперь все больше обеспокоенных родителей обратились в следственные органы. Они опасаются, что их дети также могли стать жертвами насилия преступника.

20-летний Шахрияр Дж. немецко-иранского происхождения на самом деле вел очень хорошую жизнь в богатом районе Гамбург-Мариенталь. Некоторое время он даже изучал медицину в частном университете. Пока его не поймали власти.

В середине июня "Белый тигр" был арестован в доме своих родителей в Гамбурге. Органы безопасности получили наводку от ФБР - сначала о детской порнографии. Но полиция обнаружила гораздо больше: 85 000 файлов с детской порнографией, более 600 видеороликов и бесчисленные чаты с упоминаниями о пытках детей.

Мужчина обвиняется в убийстве, покушении на убийство, сексуальном насилии над детьми и изнасиловании. По словам генерального прокурора Гамбурга Йорга Фрёлиха, ордер на арест охватывает в общей сложности 123 преступления, предположительно совершенных в период с 2021 по 2023 год. В настоящее время преступник содержится под строгим наблюдением в молодежной тюрьме на полуострове Ханёферсанд.

Был ли "Белый тигр" высокопоставленным членом террористической организации "764"?

Но все еще хуже: полиция подозревает, что он мог быть лидером международной сети пыток "764", которая признана террористической организацией в США.

Считается, что эта сеть заставляла детей и подростков причинять себе увечья и калечить себя - по сексуальным причинам. Жертвы были из Германии, США, Канады, Англии, Гамбурга и Нижней Саксонии.

Прокуратура подтвердила, что после ареста этого человека от родителей поступили тревожные сообщения. В настоящее время ведется расследование.

Его самое сложное дело

Шахрияр Дж., или "Белый тигр", как он себя называл, предположительно довел до самоубийства 13-летнего мальчика из США в середине января 2022 года. Считается, что для этого он использовал несовершеннолетнюю финскую девочку. Он вступил с ней в контакт в 2021 году. Как утверждается, он манипулировал ею, заставляя подчиниться. С помощью извращенной смеси выражений любви и презрения он якобы заставил ее заниматься членовредительством, а в 2022 году - связаться с мальчиками из США.

Финская девочка познакомилась с 13-летним подростком из Вашингтона на онлайн-форуме самоубийц. Это произошло в середине января 2022 года. Белый Тигр, как утверждается, присоединился и довел мальчика до самоубийства в групповом чате в Instagram. Преступник, по-видимому, снял акт на видео и выложил его в сеть садистов.

"Преступления выходят за рамки человеческого воображения", - заявил генеральный прокурор Гамбурга Йорг Фрёлих.

"Убийство при косвенном исполнении".

Но дело грозит быть сложным. Ведь с юридической точки зрения самоубийство в Германии ненаказуемо, как и содействие самоубийству. Поэтому необходимо доказать, что обвиняемый совершил убийство в качестве косвенного исполнителя. Важно юридически доказать, что он контролировал ход событий.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Неонацист-трансгендер не доехала до женской тюрьмы и передала «привет из Москвы»

В Бельгии ликвидирована террористическая ячейка, планировавшая нападение на премьера Барта де Вевера

Германия разрешит полиции сбивать беспилотники