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Число погибших в результате наводнения в Техасе возросло до 109 человек, более 160 числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор штата Грег Эббот.

Поисково-спасательные работы в пострадавшем от удара стихии районе продолжаются, работает горячая линия, по которой семьи могут сообщить о пропавших без вести близких.

По словам губернатора штата, больше всего пропавших без вести в округе Керр. В этом же округе обнаружено большинство погибших.

"Сейчас наша задача найти каждого, кто числится пропавшим без вести. Мы не остановимся, пока работа не будет закончена", - написал Эббот в соцсети Х.

Среди погибших около 30 детей и вожатых летнего лагеря для девочек Camp Mystic. Несколько человек - в списках пропавших без вести.

Лагерь сильно пострадал после того, как ранним утром уровень воды в близлежащей реке Гуаделупе поднялся на 9 метров всего за один час.

Здесь, в центральном Техасе, расположено немало молодежных лагерей и кемпингов. Особенно много людей приезжает сюда на празднование Дня независимости США 4 июля.

Спасательная операция в пострадавшем от наводнения районе, 7 июля 2025 года АР

Служба прогнозов AccuWeather вместе с Национальной метеорологической службой выпустили предупреждения о сильном наводнении за несколько часов.

Президент США Дональд Трамп объявил округ Керр зоной стихийного бедствия. Он планирует посетить его 11 июля.

По словам губернатора, Трамп пообещал оказать Техасу любую помощь, необходимую для восстановления.

В одной из крупнейших поисково-спасательных операций в истории Техаса задействованы катера и вертолеты, в ней принимают участие сотни добровольцев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "глубоко опечален" гибелью людей, среди которых множество детей, в результате наводнения в Техасе. С таким заявлением выступила пресс-служба главы ООН. Генеральный секретарь выразил искренние соболезнования семьям погибших и солидарность со всеми, кого затронуло бедствие, а также с народом Техаса и правительством США.