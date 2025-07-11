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Армия обороны Израиля в пятницу нанесла удар по школе Халима Аль-Саадия в Джебалии на севере сектора Газа. Там располагался палаточный лагерь перемещённых палестинцев, несмотря на приказ об эвакуации, пишут израильские СМИ.

По данным агентства гражданской обороны Газы, были убиты пять человек, есть раненые.

В ЦАХАЛ доложили о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС Абу Амрана, командовавшего батальоном группировки в Джебалии.

Накануне в четверг в результате ударов израильских ВВС в анклаве погибли 66 человек. Эти данные приводят подконтрольные боевикам палестинские медучреждения.

Они уточняют, что в Дейр-эль-Балахе обстрелу подверглись люди, стоявшие в очереди за пищевыми добавками. Погибли 15 человек, из них 10 детей, сообщили в больнице "Мученики Аль-Аксы".

В НПО Project Hope, которая управляет ею, назвали нападение нарушением международного права. По данным организации, базирующейся в США, в момент удара собравшиеся ожидали лечения от недоедания и инфекций.

"Сегодня утром ни в чём не повинные семьи подверглись безжалостному нападению, когда они стояли в очереди и ждали открытия дверей", - заявил генеральный директор Project Hope Рабих Торбай.

"Гнев, ужас и разбитое сердце. Наши чувства не передать словами", - добавил он.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по "террористу ХАМАС", и выразила сожаление по поводу причинённого гражданским лицам вреда. Израильские военные добавили, что инцидент находится на стадии рассмотрения.

Соглашение близко, но есть риск срыва

Тем временем в Дохе продолжаются переговоры Израиля и ХАМАС о 60-дневном прекращении огня, освобождении заложников и доставке гуманитарной помощи палестинцам.

На этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить условия потенциального соглашения и ситуацию в Газе.

По словам анонимных источников в правительстве еврейского государства и в Белом доме, Израиль хочет сохранить своё военное присутствие в коридоре Мораг. В то время, как ХАМАС настаивает на полном выводе войск ЦАХАЛ из сектора.

Война между Израилем и ХАМАС в Газе началась после того, как 7 октября 2023 года боевики атаковали южные израильские кибуцы, убив около 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями. Группировка взяла в заложники 251 человека, в том числе детей.

Последующее израильское наступление привело к гибели более 57 000 палестинцев, по данным министерства здравоохранения Газы, которое контролируется боевиками. При подсчётах оно не делает различий между террористами и гражданскими лицами.

Израильские военные утверждают, что с начала войны погибли 890 их солдат.