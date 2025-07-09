Сеул возвращает на родину северокорейцев, случайно попавших на юг

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Южная Корея вернула на родину северокорейцев, которые по ошибке попали в её воды в начале этого года.

Все шестеро, как сообщили южнокорейские власти, были возвращены через морскую границу противостоящих стран в среду утром. Двое из них были спасены в Западном море в марте, а четверо были обнаружены в Восточном море в конце мая.

Первые двое провели в Южной Корее около четырёх месяцев, что является самым длительным сроком пребывания в стране для тех северокорейцев, кто не дезертировал.

"Все шестеро граждан КНДР "решительно выразили свое желание" вернуться домой", - заявил Сеул.

Усилия по репатриации были осложнены решением северокорейского лидера Ким Чен Ына прервать межкорейские линии связи в апреле 2023 года после ухудшения отношений между двумя странами.

Сеул заявил, что проинформировал Пхеньян через возглавляемое США Командование ООН о своем намерении репатриировать шестерых человек, но ответа не получил.

Однако в среду северокорейский патрульный катер находился в пункте передачи, когда шестеро прибыли на отремонтированной деревянной лодке/

Аналитики отметили, что процесс репатриации мог занять больше времени, чем обычно, в результате недавних политических потрясений в Южной Корее.

Шестеро "северян" оказались на юге полуострова после импичмента бывшего президента Юн Сук Ёля, который был официально отстранен от власти в начале апреля из-за неудачной попытки ввести военное положение в декабре.

Передача северокорейцев стала первой после вступления Ли Чжэ Мёна в должность президента Южной Кореи в прошлом месяце.

Либеральный политик, придерживающийся иного подхода, чем предыдущее правительство Южной Кореи, подчеркнул свое желание возобновить диалог с Пхеньяном.

В рамках этих дипломатических усилий Южная Корея запретила трансляцию военных громкоговорителей через границу и приняла меры по пресечению деятельности по запуску в Северную Корею воздушных шаров с пропагандистскими листовками.

Неясно, подействуют ли эти попытки на Кима, который в январе 2024 года заявил, что Южная Корея - главный враг его страны.