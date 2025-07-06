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Израиль отправляет делегацию на переговоры с ХАМАС

Люди принимают участие в акции протеста с требованием прекратить войну в Газе в Тель-Авиве, Израиль, суббота, 5 июля 2025 года.
Люди принимают участие в акции протеста с требованием прекратить войну в Газе в Тель-Авиве, Израиль, суббота, 5 июля 2025 года. Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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При этом в заявлении офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что изменения, предложенные ХАМАС, неприемлемы для Израиля.

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Изменения, внесенные ХАМАС в предложение Катара по урегулированию в Газе, неприемлемы для Израиля, заявили в канцелярии Биньямина Нетаньяху. Тем не менее, израильский премьер заявил, что отправляет делегацию в Катар для непрямых переговоров с ХАМАС.

Какие именно изменения в Израиле считают неприемлемыми, не уточняется. В субботу Times of Israel со ссылкой на источники сообщал, что ХАМАС настаивал на включении в договор пункта о том, что переговоры об окончательном прекращении огня будут продолжены, и требовал от ЦАХАЛ отойти на позиции, занимаемые на момент окончания предыдущего перемирия.

Между тем, вечером в субботу в Израиле прошли многотысячные демонстрации с требованием о прекращении огня в Газе и освобождении оставшихся в плену ХАМАС заложников. По данным Израиля, из 50 заложников, все еще удерживаемых в Газе, 20 живы, 28 мертвы, участь еще двоих неизвестна.

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