Израиль отправляет делегацию на переговоры с ХАМАС

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Изменения, внесенные ХАМАС в предложение Катара по урегулированию в Газе, неприемлемы для Израиля, заявили в канцелярии Биньямина Нетаньяху. Тем не менее, израильский премьер заявил, что отправляет делегацию в Катар для непрямых переговоров с ХАМАС.

Какие именно изменения в Израиле считают неприемлемыми, не уточняется. В субботу Times of Israel со ссылкой на источники сообщал, что ХАМАС настаивал на включении в договор пункта о том, что переговоры об окончательном прекращении огня будут продолжены, и требовал от ЦАХАЛ отойти на позиции, занимаемые на момент окончания предыдущего перемирия.

Между тем, вечером в субботу в Израиле прошли многотысячные демонстрации с требованием о прекращении огня в Газе и освобождении оставшихся в плену ХАМАС заложников. По данным Израиля, из 50 заложников, все еще удерживаемых в Газе, 20 живы, 28 мертвы, участь еще двоих неизвестна.

Новое соглашение о прекращении огня в Газе активно продвигал президент США Дональд Трамп, на следующей неделе с ним должен встретиться Биньямин Нетаньяху.