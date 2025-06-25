NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
РЕКЛАМА

Великобритания купит у США 12 истребителей, способных нести ядерное оружие

Самолет ВВС США F-35A Lightning II совершает пролет после торжественного открытия на авиабазе ВВС Люк в Глендейле, штат Аризона, 14 марта 2014 года.
Самолет ВВС США F-35A Lightning II совершает пролет после торжественного открытия на авиабазе ВВС Люк в Глендейле, штат Аризона, 14 марта 2014 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Rory Sullivan
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Ядерные бомбы возвращаются на вооружение британских ВВС. Власти страны приняли решение о закупке американских F-35A, чтобы укрепить свои силы ядерного сдерживания, которые пока что ограничиваются четырьмя подлодками.

РЕКЛАМА

Великобритания закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести ядерные боеголовки, в рамках "крупнейшего за последнее поколение укрепления сил ядерного сдерживания", заявили в канцелярии премьер-министра страны.

Об этом Лондон объявил как раз в то время, когда вНидерландах проходит саммит НАТО. Этот шаг нацелен на то, чтобы повысить роль британских ВВС в ядерной программе Соединённого Королевства - впервые после того, как с окончанием холодной войны были проведены сокращения в оборонной сфере.

В настоящее время силы ядерного сдерживания Великобритании ограничиваются флотом из четырёх подводных лодок, оснащённых ядерным оружием.

Премьер Кир Стармер объяснил, что решение о покупке американских боевых самолётов принято для укрепления национальной безопасности страны, и в знак её приверженности принципам НАТО и в связи с "растущими ядерными рисками".

"В эпоху чрезвычайной неопределённости мы больше не можем считать мир чем-то само собой разумеющимся, поэтому моё правительство инвестирует в нашу национальную безопасность", - сказал он.

"Приверженность Великобритании НАТО неоспорима, как и вклад альянса в обеспечение безопасности Соединённого Королевства. Все мы должны сделать шаг вперёд, чтобы защитить евроатлантическую зону ради будущих поколений", - добавил Стармер.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это заявление. "Это ещё один весомый вклад Великобритании в НАТО", - сказал он.

Когда конкретно Британия приобретёт истребители, которые позволят ей участвовать в программе НАТО по созданию авиационного флота самолётов с двойным оснащением (DCA), пока неизвестно.

В настоящее время лишь небольшое число членов военного блока, включая Бельгию и Германию, имеют необходимые воздушные суда и подготовку для потенциального применения ядерного оружия, предоставленного США.

Related

Решение Великобритании усилить свои военно-воздушные силы вписывается в общеевропейскую стратегию по увеличению оборонных расходов на фоне угроз со стороны России и опасений, что США будут играть все меньшую роль в обеспечении безопасности континента.

Чтобы успокоить Дональда Трампа, многие европейские страны, как ожидается, начнут тратить на оборону 5% своего ВВП к 2035 году. Однако у некоторых требование американского президента выыызвает беспокойство. Испания и вовсе назвала установленный срок "неразумным". Бельгия также заявила, что вряд ли достигнет поставленной цели.

Новые самолёты F-35A по прилёте из США будут размещены на авиабазе Королевских ВВС Великобритании Marham в Норфолке, сообщили власти.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Стармер обещает увеличить расходы на оборону Великобритании до 2,5% ВВП к 2027 году

Трамп опубликовал личное послание от главы НАТО. Рютте, похоже, этим не обеспокоен

Удары по Ирану лишь на несколько месяцев отодвинут ядерную программу (разведка США)