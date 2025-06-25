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Великобритания закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести ядерные боеголовки, в рамках "крупнейшего за последнее поколение укрепления сил ядерного сдерживания", заявили в канцелярии премьер-министра страны.

Об этом Лондон объявил как раз в то время, когда вНидерландах проходит саммит НАТО. Этот шаг нацелен на то, чтобы повысить роль британских ВВС в ядерной программе Соединённого Королевства - впервые после того, как с окончанием холодной войны были проведены сокращения в оборонной сфере.

В настоящее время силы ядерного сдерживания Великобритании ограничиваются флотом из четырёх подводных лодок, оснащённых ядерным оружием.

Премьер Кир Стармер объяснил, что решение о покупке американских боевых самолётов принято для укрепления национальной безопасности страны, и в знак её приверженности принципам НАТО и в связи с "растущими ядерными рисками".

"В эпоху чрезвычайной неопределённости мы больше не можем считать мир чем-то само собой разумеющимся, поэтому моё правительство инвестирует в нашу национальную безопасность", - сказал он.

"Приверженность Великобритании НАТО неоспорима, как и вклад альянса в обеспечение безопасности Соединённого Королевства. Все мы должны сделать шаг вперёд, чтобы защитить евроатлантическую зону ради будущих поколений", - добавил Стармер.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это заявление. "Это ещё один весомый вклад Великобритании в НАТО", - сказал он.

Когда конкретно Британия приобретёт истребители, которые позволят ей участвовать в программе НАТО по созданию авиационного флота самолётов с двойным оснащением (DCA), пока неизвестно.

В настоящее время лишь небольшое число членов военного блока, включая Бельгию и Германию, имеют необходимые воздушные суда и подготовку для потенциального применения ядерного оружия, предоставленного США.

Решение Великобритании усилить свои военно-воздушные силы вписывается в общеевропейскую стратегию по увеличению оборонных расходов на фоне угроз со стороны России и опасений, что США будут играть все меньшую роль в обеспечении безопасности континента.

Чтобы успокоить Дональда Трампа, многие европейские страны, как ожидается, начнут тратить на оборону 5% своего ВВП к 2035 году. Однако у некоторых требование американского президента выыызвает беспокойство. Испания и вовсе назвала установленный срок "неразумным". Бельгия также заявила, что вряд ли достигнет поставленной цели.

Новые самолёты F-35A по прилёте из США будут размещены на авиабазе Королевских ВВС Великобритании Marham в Норфолке, сообщили власти.