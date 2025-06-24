Около 300 служащих Сил Самообороны Японии приняли участие в учениях на северном острове Хоккайдо, в ходе которых противокорабельная ракета была выпущена по беспилотному судну, находившемуся примерно в 40 километрах от побережья.
Во вторник японские Силы самообороны провели испытание противокорабельной ракеты Type-88. Как сообщается, это первые подобные стрельбы на японской территории.
Испытательные пуски ракет малой дальности класса "земля-корабль" Type-88 проходили на полигоне Сидзунай на острове Хоккайдо.
В учениях 1-й артиллерийской бригады сухопутных Cил самообороны приняли участие около 300 человек. Ракеты были выпущены по беспилотному катеру, находившемуся примерно в 40 километрах от побережья.
В этом году Япония намерена развернуть крылатые ракеты большой дальности, в том числе американские "Томагавки".
Ранее Токио проводил ракетные испытания за рубежом, в том числе на территории таких партнеров по обороне, как США и Австралия.
Решение провести стрельбы на территории Японии власти страны объяснили "сложной ситуацией в области безопасности".
Страна наращивает военный потенциал в качестве средства сдерживания Китая.
По данным Пентагона, Пекин увеличил запасы баллистических ракет средней дальности, способных поразить американские военные базы в Японии.
Северная Корея регулярно проводит ракетные испытания, запустив баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
В апреле генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердили намерение укреплять военные связи, чтобы противостоять растущим угрозам со стороны Китая, Северной Кореи и России.