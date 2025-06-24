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Во вторник японские Силы самообороны провели испытание противокорабельной ракеты Type-88. Как сообщается, это первые подобные стрельбы на японской территории.

Испытательные пуски ракет малой дальности класса "земля-корабль" Type-88 проходили на полигоне Сидзунай на острове Хоккайдо.

В учениях 1-й артиллерийской бригады сухопутных Cил самообороны приняли участие около 300 человек. Ракеты были выпущены по беспилотному катеру, находившемуся примерно в 40 километрах от побережья.

В этом году Япония намерена развернуть крылатые ракеты большой дальности, в том числе американские "Томагавки".

Ранее Токио проводил ракетные испытания за рубежом, в том числе на территории таких партнеров по обороне, как США и Австралия.

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Решение провести стрельбы на территории Японии власти страны объяснили "сложной ситуацией в области безопасности".

Страна наращивает военный потенциал в качестве средства сдерживания Китая.

По данным Пентагона, Пекин увеличил запасы баллистических ракет средней дальности, способных поразить американские военные базы в Японии.

Северная Корея регулярно проводит ракетные испытания, запустив баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

В апреле генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердили намерение укреплять военные связи, чтобы противостоять растущим угрозам со стороны Китая, Северной Кореи и России.