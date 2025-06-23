Москва готова содействовать Ирану, но не уточняет, как

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Россия "прилагает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу" на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Арагчи прилетел в Москву в воскресенье вечером - через считанные часы после американских ударов по трем ядерным объектам Ирана.

Принимая главу иранской дипломатии, Путин заявил, что "спровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой ни оснований, ни оправданий". Он напомнил о "давних и добрых" связях Москвы и Тегерана, уточнив, что "Россия прилагает усилия" для оказания помощи иранскому народу". Российский лидер не раскрыл, как именно готов оказать Ирану заявленную помощь.

Агентство Рейтер со ссылкой на свои источники пишет, что Арагчи привез Путину письмо иранского руководства с просьбой о помощи. Москва и Тегеран связаны договором о стратегическом партнерстве, в котором нет положения о взаимной военной помощи.

Ранее Россия предлагала США и Израилю свои посреднические услуги на Ближнем Востоке, однако ее инициатива не вызвала интереса.