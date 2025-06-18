В Израиль прибыл первый эвакуационный рейс с Кипра

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В среду утром в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион приземлился пассажирский самолет – впервые с прошлой пятницы, когда начался обмен ударами между Израилем и Ираном.

В Тель-Авив прилетел рейс авиакомпании El Al из Ларнаки с пассажирами, которые застряли на Кипре из-за приостановки полетов и не могли вернуться домой.

По официальным данным, на среду с Кипра в Израиль запланировано 13 эвакуационных рейсов, в том числе девять – в Хайфу и четыре – в Тель-Авив. Еще около 3 600 израильтян будут возвращены из островного государства в течение недели морем.

По данным министерства транспорта Израиля, в настоящее время за пределами страны находятся около 150 тысяч израильтян, из которых 50 тысяч подали заявки на эвакуацию.

El Al намерена выполнить десятки рейсов для репатриации израильтян из различных европейских столиц. В списке El Al– Афины, Ларнака, Милан, Париж и Рим.

Самолеты Arkia полетят из Карпатоса (Греция), Ларнаки и Тивата (Черногория), а Israir вернет израильтян из Афин, Варны (Болгария) и Ларнаки.