Обновление: В ЦАХАЛ заявили об убийстве нового главы Генштаба ВС Ирана Али Шадмани, который пробыл в должности четыре дня. Его предшественник, Мохаммад Багери, также был убит в результате израильского удара.

Израильские военные утверждают, что Шадмани был де-факто самым высокопоставленным военачальником Ирана и считался приближенным верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который несколько дней назад объявил о его назначении.

"Он командовал как Революционной гвардией, так и иранскими вооруженными силами, - говорится в заявлении ЦАХАЛ. - В своих различных ролях он оказывал прямое влияние на планы наступления Ирана, направленные против Государства Израиль".

В ночь на вторник Иран, по оценкам ЦАХАЛ, выпустил по Израилю менее десяти баллистических ракет. Сирены воздушной тревоги звучали на севре и в центральной части страны.

Сообщений о попаданиях в городские районы или пострадавших не поступало. Но за последние четыре дня Иран и Израиль обменялись сотнями ракетных атак, в результате которых погибли и пострадали мирные жители.

Накануне Израиль атаковал штаб-квартиру иранского телевидения. Тегеран назвал действия Израиля военным преступлением, настаивая при этом на том, что сам Иран обороняется и его ответ является соразмерным.

Амир Саид Иравани, постпред Ирана при ООН: "Израильский режим преднамеренно нанес удары по густонаселенным гражданским районам в нескольких крупных иранских городах, где живут миллионы людей. На сегодняшний день 1480 человек были убиты или ранены. По меньшей мере 224 мирных жителя, включая женщин и детей, были убиты. Иран будет решительно защищать свою безопасность и территориальную целостность. Мы сосредоточились только на военных и экономических целях, вовлеченных в агрессию. Иран не стремится к войне или эскалации, но мы не колеблясь будем защищать наш народ, нашу территорию и наш суверенитет".

В результате иранских атак погибло не менее 24 израильтян, около 600 получили ранения, сообщили власти еврейского государства. Израиль пообещал продолжить операцию против Тегерана, добавив, что есть только один способ положить конец конфликту.

Ицхак Герцог, президент Израиля: "Вы хотите деэскалации, как и мы хотим деэскалации.? Вырвете ядерное оружие из рук Ирана. Вот и все, все очень просто. Эскалация означает стремление Ирана получить ядерную бомбу. Эскалация означает атаковать нас ракетами со всех сторон, это эскалация".

Тем временем президент Дональд Трамп, решив досрочно вернуться в Вашингтон с саммита "Большой семерки" в Канаде, распорядился собрать в Белом доме совещание Совета национальной безопасности. Об этом сообщили американские СМИ. Ранее в своей соцсети TruthSocial Трамп заявил, что всем жителям Тегерана нужно немедленно эвакуироваться. Что именно имел в виду американский лидер остается неясным.

"Иран должен был подписать "сделку", которую я сказал им подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я говорил это постояноо. Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!", - добавил Трамп.

Конфликт разгорелся, когда Израиль внезапно нанес удары по многочисленным целям в Иране, включая ядерные и военные объекты, в минувшую пятницу. В результате первой волны атак были убиты высокопоставленные иранские чиновники и несколько ведущих физиков-ядерщиков.

Израиль утверждает, что решение атаковать Иран было "упреждающей мерой", принятой в связи с быстро развивающейся ядерной программой Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что удары отбросили ядерную программу Ирана "на годы назад", и сказал, что ежедневно находится на связи с Трампом.

Тем временем США заявили, что развертывают дополнительные силы для укрепления своей обороны на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет в посте на социальной платформе X.