Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа в ряде районов

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Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении комендантского часа в ряде районов в центре города в попытке остановить вандализм и мародерство на фоне продолжающихся протестов против иммиграционных рейдов президента США Дональда Трампа.

После того как указ мэра вступил в действие полиция Лос-Анджелеса объявила, что арестовала десятки людей за нежелание разойтись.

По словам Басс, комендантский час будет действовать с 20:00 вторника до 6:00 среды по местному времени. Объявлен режим ЧП на местном уровне. По словам Басс, "мы достигли критической точки" после того, как были разграблены 23 предприятия.

Комендантский час будет действовать на территории, охватывающей чуть более 2,5 квадратных километров центра города, включая район, где с пятницы бушуют протесты. Площадь города Лос-Анджелес составляет примерно 2 295 квадратных километров.

"Я ввела комендантский час в центре Лос-Анджелеса с 8 вечера, чтобы остановить злоумышленников, которые пользуются хаотичной эскалацией президента.

Если вы не живете или не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района.

Правоохранительные органы будут арестовывать нарушителей комендантского часа, а вы будете привлечены к ответственности.

Рабочие удаляют граффити с федерального здания и суда имени Рональда Рейгана в Санта-Ане, Калифорния, вторник, 10 июня 2025 г. Mindy Schauer/Orange County Register/SCNG

По словам начальника полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, комендантский час не распространяется на жителей, проживающих в указанном районе, бездомных, представителей СМИ, сотрудников служб общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Макдоннелл заявил, что с субботы участились случаи "незаконного и опасного поведения", что и послужило причиной введения комендантского часа.

"Комендантский час - необходимая мера для защиты жизни и сохранности имущества после нескольких дней подряд растущих беспорядков по всему городу", - сказал Макдоннелл.

Ньюсом обвиняет Трампа в подрыве демократии

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что президент США Дональд Трамп "наводит военный порядок" в Лос-Анджелесе.

Высказывания губернатора-демократа прозвучали после того, как Трамп приказал направить во второй по величине город страны военнослужащих, включая Национальную гвардию и морских пехотинцев.

В Северном командовании США (NORTHCOM) сообщили, что около 2100 военнослужащих 79-й пехотной бригадной боевой группы Национальной гвардии армии Калифорнии прибыли в район Лос-Анджелеса. Эти военнослужащие дополняют 700 американских морских пехотинцев, которых президент Дональд Трамп направил в город.

Они были направлены для защиты федеральных зданий, но теперь также защищают иммиграционных агентов, проводящих аресты.

Во вторник, 10 июня 2025 г., в Лос-Анджелесе, Национальная гвардия США стоит на защите зданий. Damian Dovarganes/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В заявлении Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) говорится, что войска обеспечивают безопасность федеральных объектов и защищают федеральных сотрудников, "которые ежедневно проводят операции по обеспечению правопорядка".

Ньюсом утверждает, что репрессии Трампа в отношении иммигрантов вышли далеко за рамки простого ареста преступников и что среди задержанных есть "посудомойки, садовники, поденщики и швеи".

По его словам, решение Трампа направить в Калифорнию Национальную гвардию без его поддержки должно послужить предупреждением для других штатов о том, на какое пренебрежение федеральными законами готова пойти действующая администрация.

"Калифорния может быть первой - но на этом дело явно не закончится", - предупредил Ньюсом.

Ранее во вторник Ньюсом обратился в федеральный суд с просьбой запретить администрации Трампа использовать Национальную гвардию и морскую пехоту для помощи в рейдах ICE по Лос-Анджелесу.

Губернатор Калифорнии утверждал, что это приведет лишь к дальнейшему росту напряженности и спровоцирует новые гражданские беспорядки.

Ньюсом подал экстренный запрос после того, как во вторник Трамп дал разрешение на развертывание 4000 военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев.

Администрация Трампа заявила, что Ньюсом добивается беспрецедентного и опасного приказа, который помешает ей проводить правоприменительные операции. Судья назначил слушания на четверг.

Трамп готов применить закон о восстании

Трамп оставил открытой возможность использования Закона о восстании, который уполномочивает президента направлять военные силы на территорию США для подавления восстания и насилия в семье или для обеспечения соблюдения закона в определенных ситуациях.

Это одно из самых крайних чрезвычайных полномочий, доступных президенту США.

"Если начнется восстание, я, конечно, воспользуюсь этим правом. Посмотрим", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Позже он назвал протестующих "животными" и "иностранным врагом" в своей речи на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине, где он отмечал 250-летие армии США.

Трамп описал разворачивающийся в Лос-Анджелесе хаос в выражениях, которые, по словам Басса и Ньюсома, ничуть не похожи на правду. Президент США также пообещал "освободить" город.

"Мы освободим Лос-Анджелес и сделаем его снова свободным, чистым и безопасным", - сказал Трамп.

Трамп оказался под огнем после того, как Пентагон показал, что его развертывание Национальной гвардии и морской пехоты обошлось в 134 миллиона долларов (117,4 миллиона евро).

Протестующий арестован Калифорнийским дорожным патрулем возле федерального здания в центре Лос-Анджелеса во вторник, 10 июня 2025 года. (AP Photo/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Критики обвинили его в безрассудном расходовании государственных средств, после того как его администрация пообещала устранить нерациональные траты путем создания таких агентств, как Департамент эффективности правительства (DOGE).

Однако 47-й президент США утверждает, что развертывание было абсолютно необходимым, заявляя, что Лос-Анджелес был бы "полностью уничтожен", если бы он не отдал приказ.

Демократические члены калифорнийской делегации в Конгрессе обвинили Трампа в создании "искусственного кризиса" для продвижения своей личной повестки.