Ночные атаки РФ на Украину: в Харькове погибли не менее трех человек

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Жертвами атаки российских дронов в Харькове стали не менее трех человек, 60 - получили ранения, в том числе девять детей в возрасте от двух до 15 лет. Еще несколько человек пострадали в других населенных пунктах Харьковской области.

Местные власти сообщают, что город атаковали 17 ударных беспилотников типа "шахед", в Слободском и Основянском районах повреждены многоэтажные жилые дома, детские площадки, предприятия, объекты гражданской инфраструктуры.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что 11 июня ночью российские силы нанесли серию авиаударов по Купянску, повреждены более 80 жилых домов, хозяйственные постройки, детский сад, станция и автомобиль бригады экстренной медицинской помощи, пострадавших нет.

Силы РФ совершили также очередную атаку на Одесскую область. "Разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства. На местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

В среду утром украинский актер Григорий Бакланов рассказал, что в результате российской атаки пострадала Одесская киностудия вместе с декорациями к фильму об Александре Довженко.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ атаковала регионы Украины 85 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами, а также ракетой "Искандер- М", которую запустили из Курской области. 49 целей удалось сбить.

Минобороны РФ заявляет о перехвате 32 украинских БПЛА.

В поселке Марьино Рыльского района Курской области ранены трое детей, об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

Сообщается о пожаре на Тамбовском пороховом заводе в Котовске. Врио губернатора региона Евгений Первышов заявил о массовой атаке украинских дронов, по его словам "возникло возгорание", пострадавших нет. Местные жители говорят, что прозвучало не менее 15 взрывов.

Это уже четвертая атака на завод, который является одним из крупнейших в России производителей пороха для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.