Видео. Российский авиаудар по Харькову: ранены 10 человек, в том числе младенец

По словам президента Украины Владимира Зеленского, атака с применением смертоносных планирующих бомб произошла рядом с жилым зданием и гражданским предприятием.

«Десятки людей получили ранения, в том числе дети», — написал Зеленский в Telegram.

Пожарные боролись с огнем, охватившим автомобили в жилом районе, в то время как аварийные службы продолжали оценивать ущерб.

Удар произошёл на фоне интенсивных попыток Москвы прорвать украинские линии фронта и усилить бомбардировки городов, что вызывает вопросы о продолжении военной поддержки Киева со стороны Запада.

На переговорах между российской и украинской делегациями в Стамбуле на этой неделе прорыва не произошло.