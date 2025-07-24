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Пожарные борются с огнем после российского удара по жилому району в Харькове
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Видео. Российский авиаудар по Харькову: ранены 10 человек, в том числе младенец

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По меньшей мере 37 человек пострадали в результате российского авиаудара по восточному украинскому городу Харькову в четверг, в том числе 10-летний ребёнок и 28-дневный младенец.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, атака с применением смертоносных планирующих бомб произошла рядом с жилым зданием и гражданским предприятием.

«Десятки людей получили ранения, в том числе дети», — написал Зеленский в Telegram.

Пожарные боролись с огнем, охватившим автомобили в жилом районе, в то время как аварийные службы продолжали оценивать ущерб.

Удар произошёл на фоне интенсивных попыток Москвы прорвать украинские линии фронта и усилить бомбардировки городов, что вызывает вопросы о продолжении военной поддержки Киева со стороны Запада.

На переговорах между российской и украинской делегациями в Стамбуле на этой неделе прорыва не произошло.

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