США направили Ирану предложения по ядерной сделке

РЕКЛАМА

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о том, что Оман передал ему от США задокументированные предложения по ядерной сделке.

Издание New York Times со ссылкой на официальных лиц, осведомлённых о переговорах между Тегераном и Вашингтоном, пишет, что это список ключевых моментов, а не полная версия соглашения.

По словам источников, по документу Вашингтон призывает Тегеран полностью прекратить обогащение урана. Также в нём говорится о планах создать под эгидой США и МАГАТЭ региональный консорциум с участием Ирана, Саудовской Аравии, других арабских стран по производству ядерной энергии в мирных целях.

Эти предложения, вероятно, стали результатом последнего раунда ирано-американских переговоров в Риме. Иранская делегация запросила от США письменно оформить свою позицию после того, как спецпосланник Уиткофф озвучил её устно на предыдущем раунде.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи пообещал, что правительство в надлежащее время даст свой ответ "в соответствии с принципами, национальными интересами и правами иранского народа".

Белый дом также подтвердил отправку предложения Ирану. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт сказала: "Президент США Дональд Трамп недвусмысленно заявил, что Иран не может иметь ядерное оружие. Специальный посланник Стив Уиткофф направил подробное и приемлемое предложение иранским властям, и его принятие отвечает их интересам".

"Правительство отказывается комментировать детали этого предложения из уважения к текущему переговорному процессу", — добавила г-жа Ливитт.

Однако, как указывает New York Times, многие аналитики сомневаются в том, что иранский лидер Али Хаменеи согласится на сделку, которая на практике выведет из строя масштабную иранскую инфраструктуру по производству ядерного топлива. За последние годы Исламская Республика тратила миллиарды долларов на строительство этих объектов.

NYT сообщает, что с инициативой о создании консорциума, в котором Иран производил бы обогащённый уран низкой концентрации для других арабских стран, также выступали на переговорах иранские власти. Пока неясно, насколько идеи Вашингтона и Тегерана перекликаются между собой.

Накануне МАГАТЭ обнародовало, что Иран ускорил производство обогащённого до 60% урана, увеличив его запасы с 274,8 килограмма в начале февраля, до 408,6 килограмма в мае. Инспекторы утверждают, что этого достаточно для производства почти 10 единиц ядерного оружия.

NYT утверждает, что Тегеран увеличил запасы материала для того, чтобы иметь дополнительные рычаги давления на переговорах с Вашингтоном.