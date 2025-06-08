В Колумбии произошло мощное землетрясение

Сильные подземные толчки сотрясли столицу Колумбии Боготу
В воскресенье в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщила Колумбийская геологическая служба. Эпицентр подземных толчков находился в 17 километрах к северо-востоку от Паратебуэно на глубине 10 километров. Как сообщается, землетрясение ощущалось на большей части территории страны.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".
Подземные толчки ощущались в столице страны Боготе, расположенной примерно в 100 километрах.
Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало. На фотографиях, размещенных в социальных сетях, изображены люди в Боготе, которые почувствовали толчки - некоторые покинули свои рабочие места в поисках убежища. Кадры из сельской местности свидетельствуют об отсутствии повреждений.
Колумбия расположена в Тихоокеанском огненном кольце - регионе, известном частой сейсмической и вулканической активностью.