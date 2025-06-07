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В ночь на субботу Россия нанесла массированные удары с использованием беспилотников и ракет по восточному городу Украины Харькову, в результате чего, как сообщили местные власти, погибли по меньшей мере 3 человека, еще более 20 получили ранения.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ходе обстрелов было повреждено 18 многоквартирных и 13 частных домов.

По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в общей сложности российские войска атаковала гоород 53 беспилотниками "Шахед", ракетой и четырьмя планирующими авиабомбами.

Всего в ночь на 7 июня, по данным Воздушных сил ВСУ противник атаковал 215 средствами воздушного нападения, из них было обезврежено 174.

Интенсивность российских атак возрастает

Шквал российских ударов, нанесенных по Украине накануне, оставил следы разрушений в нескольких городах страны, где были уничтожены жилые и административные здания.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате пятничных обстрелов погибли по меньшей мере 4 человека, десятки получили ранения. Удары были нанесены по Киеву, по Тернопольской области на западе страны и по городу Луцку.

В Луцке, адиминистративном центре Волныской области на северо-западе Украины, в результате удара российских ракет и беспилотников погибли 2 человека - молодая пара, которая планировала пожениться, еще несколько получили ранения.

По данным украинских властей, рано утром в пятницу по городу было выпущено 15 ударных беспилотников и шесть крылатых ракет, что вызвало взрывы и обрушение конструкций в нескольких кварталах.

Некоторые жители сообщили о трех мощных взрывах, которые, вероятно, были вызваны прямыми попаданиями или работой систем противовоздушной обороны.

"Это началось около 4:30 утра. Я своими глазами видела, как там что-то летало и взрывалось, - рассказала жительница Луцка Евгения Каменева. - Я стояла прямо здесь, и взрывная волна вытолкнула нас в коридор. Большинство людей побежали в убежище".

По словам спасателей, по меньшей мере 16 человек получили различные травмы в результате обстрелов, которые вызвали многочисленные пожары.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что жертвами ударов по Киеву стали трое спасателей.

Из-за взрывов, продолжавшихся ночью несколько часов, многие жители украинской столицы укрылись на станциях метро. По данным ГСЧС, повреждено несколько административных зданий, промышленных объектов и транспортных средств.

Автомобиль спасателей, поврежденный в результате российского ракетного удара, 6 июня 2025 года AP/ГСЧС Украины

По данным полиции, российские беспилотники нанесли удар по Славянску в Донецкой области, повредив здания, более десятка автомобилей и станцию техобслуживания. К счастью, пострадавших нет, сообщили в полиции.

По заявлению российского министерства обороны, удары были нанесены в ответ на "террористические акты киевского режима". Россия утверждает, что их мишенью были только военные объекты. Киев эти заявления отвергает, указывая на многочисленные жертвы среди мирного населения Украины.

"А может, лучше позволить им повоевать какое-то время?"

Возросшая интенсивность российских атак на Украину за последние недели ослабила надежды на то, что воюющие стороны смогут достичь мирного соглашения в ближайшее время - особенно после того, как Киев недавно опозорил Кремль неожиданными ударами беспилотников по военным аэродромам в глубине России.

Президент Украины заявил, что эта тайная операция войдет в "учебники истории", и обвинил Россию в отказе от предложенного в мае прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин заявил ему, что Москва ответит на эту атаку.

А на днях во время встречи с канцлером Германии Трамп выразил сомнения в возможном успехе мирных переговоров, сказав, что, может быть, "лучше позволить Украине и России повоевать какое-то время", а затем разнять их, как дерущихся детей. Эти комментарии заметно расходятся с его часто высказываемыми призывами прекратить войну и, возможно, указывают на его намерение отказаться от недавних мирных усилий.

В новом заявлении, которое наверняка вызовет обиду в Киеве и среди его союзников, Трамп сказал журналистам на борту Air Force One в пятницу вечером, когда его спросили об операции "Паутина", что Украина сама спровоцировала российские удары:

"Они дали Путину повод прилететь и разбомбить их как следует прошлой ночью. Вот что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Вот и все, теперь будет удар".