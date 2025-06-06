Российская "ответная" атака могла бы быть хуже, если бы не "упреждающие" удары Киева

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Силы обороны Украины утверждают, что нанесли "упреждающий" удар в тот момент, когда Россия готовилась к масштабной атаке беспилотников и ракет на украинские города.

Генштаб сообщил, что Украина нанесла удар по российскому аэродрому и военным объектам накануне массированной атаки Москвы в ночь на пятницу.

Киев утверждает, что в ночь на 6 июня он нанес удар по аэродрому Энгельс в Саратовской области - месту сосредоточения российской авиации, оставшейся после недавней операции Службы безопасности Украины (СБУ).

Также в Саратовской области были подтверждены многочисленные попадания как минимум в три топливных резервуара накануне российской атаки, после чего на объекте начался масштабный пожар, сообщает Киев.

Кроме того, под ударом оказался аэродром Дягилево в Рязанской области. Киев утверждает, что именно там базируются истребители дозаправки и сопровождения, которые используются для поддержки ракетных ударов по территории Украины.

Ранее в четверг Украина также нанесла удар по российской ракетной базе в Брянской области, повредив пусковые установки ракет "Искандер", сообщили украинские военные.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, перед ударом установка, находившаяся в районе города Клинцы, пыталась обстрелять украинскую территорию - вероятно, целясь в Киев.

"Искандер" - это баллистическая ракетная система малой дальности, используемая Москвой для нанесения точных ударов по военным и инфраструктурным объектам. В ночь на пятницу Россия выпустила шесть баллистических ракет "Искандер" по Украине, и Киеву удалось перехватить четыре из них.

Брянская область России граничит с Сумской областью Украины, которая стала основным объектом нападения Москвы.

Взрыв в Киеве после удара РФ, 6 июня 2025 года AP Photo

Месть Москвы за операцию "Паутина"

Через три дня после дерзкой операции "Паутина" против российских военных аэродромов и тяжелых бомбардировщиков президент России Владимир Путин пригрозил "возмездием" Украине, в которую он вторгся более трех лет назад, и с тех пор Москва ежедневно наносит ракетные и беспилотные удары по украинским городам и гражданским объектам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин рассказал ему об этом во время телефонного разговора в среду.

Российский президент не делал никаких публичных комментариев по поводу операции Киева с воскресенья, когда Украина повредила более 40 российских бомбардировщиков на четырех аэродромах с помощью беспилотников FPV, запущенных с российской территории вблизи аэродромов.

На этом фото, сделанном со спутниковых снимков компании Planet Labs PBC, показана авиабаза «Белая» до атаки украинского беспилотника и повреждения после. (Planet Labs PBC via AP Photo

В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стал бы наносить удар по российским стратегическим бомбардировщикам, если бы Москва приняла призывы Украины к прекращению огня.

Украина неоднократно призывала Россию принять поддерживаемое США предложение о 30-дневном прекращении огня, которое, по словам Киева, может стать первым шагом к прекращению тотальной войны России против Украины.

Комментируя "ответную" атаку России в пятницу, президент Украины заявил, что "Россия не меняет своей полосы - еще один массированный удар по городам и обычной жизни", указав на регулярные нападения Москвы на мирных жителей Украины.

"Россия должна ответить за это. С первой минуты этой войны они наносят удары по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь", - добавил Зеленский, призвав западных партнеров Украины, в частности США, усилить давление на Москву.

Трамп неоднократно угрожал ввести санкции против России, если не увидит прогресса в мирных переговорах между Киевом и Москвой, но так и не сделал этого.

Когда в четверг журналисты в Овальном кабинете спросили его, существует ли крайний срок для введения санкций, Трамп ответил: "Да, в моем представлении это крайний срок", не уточнив дату.

"Мы многое сделали вместе со всем миром, чтобы дать Украине возможность защитить себя. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все вокруг могут вместе остановить эту войну, оказав давление на Россию", - сказал Зеленский.

"Если кто-то не оказывает давления и дает войне больше времени, чтобы унести жизни людей, - это соучастие и ответственность. Мы должны действовать решительно".