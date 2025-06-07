Израильские военные обнаружили тело тайского заложника Наттапонга Пинты в районе Рафаха

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Тело тайского заложника Наттапонга Пинты, похищенного во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, было найдено в ходе совместной операции ЦАХАЛ и службы внутренней безопасности "Шин Бет" в районе Рафаха, на юге сектора Газа, сообщили в субботу утром официальные лица.

Гражданин Таиланда работал на ферме в кибуце Нир-Оз, недалеко от границы с Газой. Он был похищен живым т. н. "Бригадами моджахедов" – относительно небольшой террористической группировкой, связанной с ХАМАС.

У Пинты остались жена и маленький сын.

По данным Армии обороны Израиля, боевики "Бригад" также похитили и убили Шири Бибас и двух её маленьких детей. Они же захватили двух израильско-американских заложников, Джуди Вайнштейн и Гада Хаггая, тела которых были найдены израильскими военными в четверг.

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В ЦАХАЛ заявили, что Наттапонг Пинта, скорее всего, был убит в плену в первые месяцы войны.

Министерство иностранных дел Таиланда заявило, что оно "глубоко опечалено" сообщением о том, что последний тайский заложник, о судьбе которого ничего не было известно, был признан погибшим.

Тайцы были самой многочисленной группой иностранцев, находившихся в плену у ХАМАС. Многие из тайских сельскохозяйственных рабочих жили в комплексах на окраинах кибуцев и городов на юге Израиля, и боевики атаковали эти места первыми. По данным МИД королевства, в ходе терактов и в плену погибли 46 граждан Таиланда.

Глава израильской дипломатии Гидеон Саар сообщил, что в аэропорту Бен-Гурион будет проведена церемония репатриации тела Пинты.

Израильтяне добрались до туннеля, где был нанесён удар по Мухаммаду Синвару

Несколькими часами позже, в субботу, израильские военные объявили, что, предположительно, нашли тело бывшего лидера ХАМАС Мохаммеда Синвара, убитого в Газе в прошлом месяце.

ЦАХАЛ также сообщил, что четверо солдат погибли, когда в пятницу в Хан-Юнисе обрушилось здание после взрыва мины-ловушки.

Израильские военные подтвердили, что действуют внутри туннелей ХАМАС в районе Европейской больницы в Хан-Юнисе, где 13 мая был убит лидер Синвар.

"В ходе операции военнослужащие ЦАХАЛ достигли подземного хода, по которому был нанесён удар три недели назад, где находился Мохаммед Синвар и другие террористы. В этом районе были обнаружены тела террористов, которые ещё не опознаны", – говорится в заявлении армии.

ЦАХАЛ также утверждает, что были обнаружены доказательства того, что "больницы цинично используются ХАМАС в качестве прикрытия для своих операций".

Израиль продолжает военную кампанию, сообщается о новых жертвах

Медики в Газе сообщили, что в субботу в результате израильских авиаударов по анклаву погибли в общей сложности 45 человек.

По меньшей мере 15 палестинцев были убиты и 50 ранены в результате в районе Сабра в городе Газа, сообщили местные органы здравоохранения, подконтрольные ХАМАС.

Четыре удара были нанесены по району Муваси между Рафахом и Хан-Юнисом. На севере Газы один удар пришёлся на жилой дом, в результате чего погибли семь человек, включая мать и пятерых детей. Их тела были доставлены в больницу "Аш-Шифа".

Израиль заявил в субботу, что отвечает на "варварские атаки" ХАМАС и ликвидирует потенциал радикальной группировки.

Сотрудники больницы Насера, куда были доставлены тела шести погибших, утверждают, что они были убиты по пути за продовольственной помощью.

Израильская армия заявила, что, несмотря на предупреждения о том, что этот район является зоной активных боевых действий в ночные часы, несколько подозреваемых попытались приблизиться к армейским подразделениям, действующим в районе Тель-эс-Султан, добавив, что "это представляло угрозу для войск".

Армейский чиновник, имя которого не разглашается в соответствии с военными процедурами, сказал, что предупредительные выстрелы были сделаны примерно в километре от пункта раздачи помощи.