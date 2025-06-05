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Джуди и Гад вернулись в родной кибуц

ФИЛЬМ: Израильские солдаты стоят у границы с сектором Газа на юге Израиля, 7 мая 2024 года.
ФИЛЬМ: Израильские солдаты стоят у границы с сектором Газа на юге Израиля, 7 мая 2024 года. Авторское право AP Photo/Tsafrir Abayov
Авторское право AP Photo/Tsafrir Abayov
By Emma De Ruiter и AP
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Израильские военные нашли секторе Газа тела семейной пары, убитой боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года в кибуце Нир-Оз. Их тела вывезли в палестинский анклав и все это время не отдавали.

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ЦАХАЛ вернул в Израиль останки двух заложников, найденных в ходе операции в секторе Газа. Речь идет о супружеской паре: Джуди Вайнштейн и Гад Хагай из кибуца Нир-Оз были убиты 7 октября 2023 года, а их тела похищены и вывезены в Газу. На момент смерти Джуди было 70 лет, ее мужу 72. У обоих, помимо израильского, было и американское гражданство.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семье погибших. У пары остались четверо детей и семь внуков.

Джуди и Гад жили в кибуце Нир-Оз с 90-х годов, женщина была учителем английского языка, ее муж, профессиональный музыкант, позднее увлекся кулинарией, прошел обучение и стал поваром кибуца.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС, напав на Израиль, убили 1200 человек, преимущественно мирных жителей, и похитили свыше 250.

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