Киев опубликовал новые кадры операции "Паутина" с беспилотников

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Служба безопасности Украины опубликовала новые кадры операции "Паутина", на которых видно, как именно Киев нанес удар по 41 российскому тяжелому военному бомбардировщику в минувшее воскресенье.

На кадрах, опубликованных в среду, видно, как украинские беспилотники наносят удары по четырем российским аэродромам: Дягилево в Рязанской области, Иваново в Ивановской области, авиабазе Белая в Иркутской области, расположенной в юго-восточной Сибири в 4000 км к востоку от линии фронта, и авиабазе Оленья в Мурманской области России, примерно в 2000 км от границы с Украиной. Записи сделаны с самих беспилотников.

Киев заявил, что именно на этих аэродромах "базировалась российская стратегическая авиация". Среди поврежденных самолетов - А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78.

Москва использует эти тяжелые бомбардировщики для ежедневных атак на украинские города.

СБУ также сообщила, что в ходе операции использовала современную технологию управления БПЛА. Она сочетала в себе автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

Служба безопасности Украины утверждает, что некоторые БПЛА теряли сигнал и переключались на выполнение задания с помощью искусственного интеллекта, следуя по заранее спланированному маршруту. Боеголовка автоматически взрывалась при приближении и контакте с определенной целью.

Ранее президент Украины заявил, что в операции "Паутина" было задействовано 117 беспилотников, каждый из которых имел своего пилота.

Во вторник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что Россия потеряла 41 военный самолет.

В НАТО в среду согласились с оценкой ВСУ. По данным западной разведки, в ходе операции "Паутина" было повреждено 40 российских самолетов, из которых 10-13 уничтожено.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате операции поражен 41 российский самолет, половина из них не подлежит восстановлению.

"Половину из них невозможно восстановить, а часть будет восстанавливаться годами, если восстановится", - его слова приводит "РБК-Украина".

Как Украина атаковала российские самолеты с территории России

Зеленский также заявил, что от начала планирования до эффективного выполнения операции Киеву понадобился "один год, шесть месяцев и девять дней".

Киеву удалось провезти FPV-беспилотники вглубь России и спрятать их в грузовиках в передвижных срубах.

Затем крыши домиков были дистанционно открыты, и беспилотники начали атаку на российские военные бомбардировщики.

На кадрах, широко распространяемых российскими СМИ в социальных сетях, видно, как беспилотники поднимаются из контейнеров.

В среду президент Украины заявил, что Киев не стал бы наносить удар по российским стратегическим бомбардировщикам с помощью беспилотников, если бы Москва приняла призывы Киева к прекращению огня.

По словам Зеленского, Украина неоднократно призывала Россию принять поддерживаемое США предложение о 30-дневном перемирии, которое могло бы стать первым шагом к прекращению тотальной войны России против Украины.

Однако во время второго раунда переговоров в понедельник Москва вновь отвергла это предложение.

"Если бы было прекращение огня, состоялась бы операция? Нет", - сказал Зеленский.