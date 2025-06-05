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Срочная новость. Маск утверждает, что Трамп упоминается в "Досье Эпштейна"

Маск утверждает, что Трамп упоминается в "Досье Эпштейна"
Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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"Пора сбросить настоящую большую бомбу - Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Это истинная причина того, почему их не обнародовали", - заявил Илон Маск.

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Илон Маск заявил, что причина, по которой администрация США не обнародовала документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна в полном объеме, заключается в том, что в них фигурирует президент Дональд Трамп.

"@realDonaldTrump фигурирует в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, по которой они не были обнародованы", - написал Маск в четверг вечером на сайте X.

Маск подписал свой твит словами: "Хорошего дня, DJT!". Он не предоставил доказательств своего утверждения и не рассказал, как ему попали в руки эти файлы.

Эпштейна обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками. Финансист был задержан в июле 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Уголовное преследование Эпштейна было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года. 

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск был советником Трампа и возглавлял недавно созданный Департамент эффективности правительства (DOGE) до своего ухода с поста на прошлой неделе. Перед DOGE была поставлена задача сократить расходы правительства, в результате чего были ликвидированы тысячи федеральных рабочих мест.

После своей отставки Маск выступил с критикой законопроекта Трампа о сокращении налогов и расходов, назвав его "отвратительной мерзостью".

Вечером в четверг Трамп написал на сайте Truth Social, что попросил Маска уйти, сказав, что тот "был на грани" и просто "психагул".

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