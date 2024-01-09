"Список Эпштейна": так были ли в нем Стивен Хокинг и Том Хэнкс?

Обнародование судебных документов ныне покойного секс-преступника Джеффри Эпштейна вызвало волну теорий заговора и дезинформации. Попробуем во всем разобраться

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Федеральный судья США начал оглашать судебные документы, в которых фигурируют имена десятков людей, связанных с покойным секс-преступником Джеффри Эпштейном.

Но, как оказалось, эти документы не содержат никаких новых серьезных откровений об Эпштейне и его сообщниках.

И тот факт, что там упоминаются какие-то имена, вовсе не означает, что существует связь с преступной деятельностью опального финансиста и его партнерши, Гислейн Максвелл, которая в настоящее время отбывает 20-летний срок за участие в заговоре с целью сексуального насилия над несовершеннолетними.

Тем не менее, это долгожданное событие вызвало волну дезинформации, включая множество ложных обвинений, пытающихся связать некоторых известных лиц с этой парой.

Одним из известных людей, против которых выдвинуты ложные обвинения, стал покойный физик-теоретик Стивен Хокинг.

Этот якобы скриншот, опубликованный на сайте X, бывшем Twitter, утверждает, что на нем изображены судебные документы, в которых упоминаются сексуальные "наклонности" Хокинга.

Оказалось, что снимок сфабрикован, потому что эта переписка нигде не фигурирует в недавно опубликованных документах Эпштейна.

Даже аккаунт, который первым опубликовал изображение, позже подтвердил, что обмен был фальшивым

Хокинг и несколько других ученых приняли участие в пятидневной конференции на частном острове Эпштейна в Карибском бассейне в 2006 году, до того как секс-преступнику было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними.

Хокинг, умерший в 2018 году, никогда не обвинялся в каких-либо преступлениях, связанных с Эпштейном.

Телеведущий Джимми Киммел также стал жертвой этих отфотошопленных судебных документов, утверждающих, что он занимался сексом с одной из жертв Эпштейна.

Однако ни в одном из опубликованных судебных документов Киммел не упоминается. Так называемый "скриншот" показывает, что стенограмма находится на странице под номером 1 375, в то время как в официально опубликованном документе всего 943 страницы.

В социальных сетях Джимми Киммел ответил на ложные заявления, которые распространил игрок в американский футбол Аарон Роджерс, и пригрозил спортсмену судебным разбирательством.

Среди других крупных общественных деятелей, которые также были ложно названы соучастниками, - Опра Уинфри, Том Хэнкс и Илон Маск.