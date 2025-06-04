Дарфур: по меньшей мере пятеро погибли в результате нападения на конвой с продовольствием – ООН

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По меньшей мере пять человек погибли и ещё несколько получили ранения в результате ночного нападения на автоколонну с гуманитарной помощью на западе Судана, сообщили агентства ООН, а участники дарфурского конфликта возложили друг на друга ответственность за атаку.

Нападение на конвой из 15 грузовиков, перевозивший крайне необходимые продукты питания, произошло в понедельник вечером недалеко от города Кома в провинции Северный Дафур, контролируемого военизированными отрядами "Силы быстрого реагирования" (RSF), которые уже более двух лет воюет с регулярной армией.

Автоколонна пыталась добраться до осаждённого города Эль-Фашер, говорится в совместном заявлении Всемирной продовольственной программы и ЮНИСЕФ. Виновных в ООН не назвали и призвали срочно расследовать случившееся.

"Это был первый гуманитарный конвой ООН, который собирался добраться до Эль-Фашера более чем за год", – заявил журналистам в Нью-Йорке официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

В результате нападения было сожжено несколько грузовиков, а важнейшие гуманитарные грузы повреждены, говорится в заявлении.

Если в ближайшее время не будет доставлена еда, сотни тысяч людей в Эль-Фашире подвергнутся "высокому риску недоедания и голода", подчёркивают представители обоих агентств ООН.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) и ЮНИСЕФ заявили, что ведут переговоры о завершении доставки гуманитарной помощи в Эль-Фашер из восточного города Порт-Судан на Красном море, который служит временной резиденцией правительства страны.

"То, что грузы не дошли до уязвимых детей и семей, которым они предназначались, – это ужасно", – говорится в заявлении.

Дюжаррик отметил, что все погибшие и раненые были суданскими подрядчиками, работавшими на ООН.

"Они находились в 80 километрах от Эль-Фашера, проделав за несколько дней путь в 1800 километров по невероятно сложной, невероятно опасной местности", – сказал он. "Они припарковались на обочине дороги в ожидании разрешения, и тут на них напали".

"Это была воздушная атака, скорее всего, беспилотники. Но мы не знаем, кто именно за этим стоит", – добавил представитель ООН.

Обмен обвинениями

В заявлении RSF говорится, что конвой был сбит военным самолётом в ходе "заранее спланированной атаки". На кадрах, опубликованных военизированной группировкой, видны сгоревшие автомобили, в которых, судя по всему, находились мешки с мукой.

Однако правительство, возглавляемое военными, отвергло это обвинение и заявило, что грузовики с гуманитарной помощью были "вероломно атакованы штурмовыми беспилотниками, управляемыми повстанческим ополчением RSF".

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"Силы быстрого реагирования" развёрнуты в провинции Восточный Нил, 22 июня 2019 года. AP Photo

Группы активистов "Комитеты сопротивления" в Эль-Фашере отслеживают ход боевых действий в городе и его окрестностях и возлагают ответственность за нападение на военизированные формирования, утверждая, что заявление RSF направлено на "введение в заблуждение общественности и уклонение от ответственности".

ООН потребовала прекратить нападения на свой персонал, объекты и транспортные средства.

Эль-Фашер, расположенный более чем в 800 километрах к юго-западу от столицы Хартума, является одним из последних дарфурских оплотов суданской армии, которая ведет борьбу с "Силами быстрого реагирования" с тех пор, как два года назад в Судане вновь вспыхнула гражданская война.

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С мая 2024 года регион находится в осаде отрядов RSF.

Конфликт начался с уличных боёв в столице Хартуме и быстро распространился по всей стране. В результате конфликта тысячи людей погибли, десятки тысяч пострадали.

Война также привела к самому тяжёлому в мире гуманитарному кризису. Около 13 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, в том числе более четырёх миллионов перебрались в соседние страны.

По данным ООН, примерно половина населения Судана – 25 миллионов человек – сталкивается с крайней степенью голода.

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Согласно международным правозащитным группам, боевые действия в Дарфуре сопровождались зверствами, включая массовые изнасилования и убийства на этнической почве, которые квалифицируются как военные преступления и преступления против человечности.