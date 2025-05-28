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Полиция Греции расследует дело о вооружённом нападении на сотрудника Национальной разведывательной службы страны, полагая, что в этом замешана турецкая мафия.

Правоохранители произвели аресты пятерых турецких граждан в Салониках и ещё одного - в Комотини.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл во вторник на заправочной станции в Терми. В рамках операции под прикрытием по борьбе с организованной преступностью, греческие спецслужбы вели наблюдение за внедорожником с иностранными номерными знаками. В нём находились трое турок - предполагаемых членов мафиозной группировки, причастной к убийствам, торговле наркотиками и другой преступной деятельности.

Когда машина остановилась для заправки на АЗС, мужчины, по видимому, поняли, что за ними следят. Один из пассажиров вышел из салона и открыл огонь по следовавшему за ними автомобилю Национальной разведслужбы. Он произвёл не менее пяти выстрелов, попав в переднюю пассажирскую дверь. Затем стрелявший сел в машину. Набрав скорость, она скрылась с места преступления.

О пострадавших не сообщается. Греческие издания пишут, что в салоне авто спецслужб находился только один сотрудник, и он остался невредим.

Правоохранительные органы обнаружили на месте происшествия гильзы от пуль и изъяли видеозаписи с камер наблюдения заправочной станции.

Следователи не исключают, что нападавший произвёл выстрелы по преследовавшему автомобилю, полагая, что он принадлежал конкурирующей преступной группировке.

Делом занимается греческое Управление по борьбе с организованной преступностью.