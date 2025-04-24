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На Крите арестованы подозреваемые в масштабной краже древностей

Результаты расследования, проведенного органами прокуратуры
Результаты расследования, проведенного органами прокуратуры Авторское право Ελληνική Αστυνομία
Авторское право Ελληνική Αστυνομία
By Euronews и Ελληνική Αστυνομία
Опубликовано
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Подозреваемые якобы потребовали за коллекцию 900 000 евро.

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Кикладские статуэтки бронзового века, фрагменты древней керамики и статуй, а также византийские иконы: более чем 40у украденных бесценных исторических артефактов были перехвачены недавно созданной греческой службой по борьбе с организованной преступностью в результате многомесячной операции.

Шесть человек арестованы. Они обвиняются в организации преступного сообщества и нарушении законов о защите древностей и культурного наследия в целом, нарушении обязательства декларировать металлодетекторы или другие инструменты, а также в причастности к обороту оружия и наркотиков.

СМИ Греции сообщают, что артефакты были найдены в доме на Крите одного из шести подозреваемых, которые были взяты под стражу в среду и допрашиваются в связи с тем, что следователи считают необычайно изощренной контрабандой древностей, учитывая предполагаемую стоимость изъятых предметов.

У подозреваемых изъяли наличные
У подозреваемых изъяли наличныеПолиция Греция

Подозреваемые были арестованы при содействии полицейских из Департамента по борьбе с организованной преступностью Крита в рамках специальной тайной оперативной операции, когда вышеуказанные лица пытались продать на запланированной встрече по меньшей мере -46- предметов старины.

Изъятые в ходе операции артефакты
Изъятые в ходе операции артефактыПолиция Греции
Изъятый артефакт
Изъятый артефактПолиция Греции

Компетентное Управление древностей провело экспертизу изъятых предметов старины, в отношении большинства из которых было вынесено заключение, что они подпадают под действие законодательства об охране древностей и культурного наследия в целом.

По словам источников Ekathimerini , офицера под прикрытием отвезли в дом на окраине Ираклиона, где он встретился с подозреваемыми, и они показали ему клад из 46 артефактов. Подозреваемые якобы потребовали за коллекцию 900 000 евро, а также показали офицеру фотографию золотого венка, стоимость которого, по их словам, составляет 1 миллион евро.

По словам источников, один из подозреваемых является государственным чиновником в Ираклионе.

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