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Нетаньяху: Израиль ликвидировал лидера ХАМАС Мохаммеда Синвара

ФАЙЛ: Палестинцы осматривают место авиаудара израильской армии по европейской больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа, вторник, 13 мая 2025 года.
ФАЙЛ: Палестинцы осматривают место авиаудара израильской армии по европейской больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа, вторник, 13 мая 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Kieran Guilbert
Опубликовано
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Мохаммед Синвар был братом бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара, организатора нападения на Израиль 7 октября 2023 года, который был убит в прошлом году.

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Израиль ликвидировал Мохаммеда Синвара, лидера ХАМАС в секторе Газа, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху законодателям, после того как израильские СМИ сообщили, что он был целью недавнего авиаудара по больнице в анклаве.

Синвар - один из самых разыскиваемых Израилем людей, он считается главным военным лидером ХАМАС в Газе.

Он является братом Яхьи Синвара, покойного главы ХАМАС и одного из организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года, который был убит ЦАХАЛ в прошлом году.

Выступая в среду в израильском парламенте, Нетаньяху включил Синвара в список лидеров ХАМАС, убитых в результате израильских авиаударов.

"Мы уничтожили Мохаммеда Синвара", - сказал Нетаньяху на пленарном заседании парламента.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на пресс-конференции в Иерусалиме, среда, 21 мая 2025 г.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на пресс-конференции в Иерусалиме, среда, 21 мая 2025 г.AP Photo

ХАМАС публично не прокомментировал это заявление.

В начале месяца израильские СМИ сообщили, что Синвар был целью удара по больнице в Хан-Юнисе 13 мая.

Армия тогда не дала никаких комментариев, лишь сообщив, что ее целью был "командный и контрольный центр" ХАМАС, который, по ее словам, располагался под Европейской больницей.

Комментарии Нетаньяху последовали после того, как министерство здравоохранения Газы сообщило, что по меньшей мере один палестинец был убит и 48 ранены в результате стрельбы по толпе, которая напала на новый пункт раздачи помощи, созданный фондом, поддерживаемым Израилем и США.

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Кроме того, в среду израильская армия заявила, что за последние 48 часов нанесла удары по "десяткам целей в секторе Газа", включая склады оружия и посты противотанковых ракет.

Израиль пообещал захватить контроль над сектором Газа и сражаться до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен или разоружен и изгнан, а также пока боевики не вернут оставшихся 58 заложников, захваченных во время вторжения, которое спровоцировало войну.

В ходе нападения 2023 года боевики ХАМАС убили около 1200 человек, в основном мирных жителей, и похитили 251 человека.

Последующее израильское наступление привело к гибели не менее 54 000 палестинцев, в основном женщин и детей, по данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, которое не делает различий между боевиками и мирными жителями.

Дополнительные источники • AP

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