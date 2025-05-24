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Израиль нанес более 100 ударов по целям в секторе Газа за сутки

Дым поднимается в небо после взрыва на севере сектора Газа, как видно с юга Израиля, пятница, 23 мая 2025 года. (AP Photo/Leo Correa)
Дым поднимается в небо после взрыва на севере сектора Газа, как видно с юга Израиля, пятница, 23 мая 2025 года. (AP Photo/Leo Correa) Авторское право Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Шесть вооруженных палестинцев, охранявших грузовики с гуманитарной помощью - как утверждается, для предотвращения их разграбления, - были убиты в результате удара израильского беспилотника.

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Израиль продолжает масштабное наступление в секторе Газа. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за последние 24 часа военные нанесли удары более чем по 100 целям. Среди них - здания, используемые ХАМАС, ракетная установка, туннели и другие объекты инфраструктуры, утверждают в ЦАХАЛ.

По меньшей мере 60 человек погибли в результате израильских атак за 24 часа, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Газы.

В субботу шесть вооруженных палестинцев, охранявших грузовики с гуманитарной помощью - якобы для предотвращения их разграбления, - были убиты в результате удара израильского беспилотника. ЦАХАЛ утверждает, что эти люди были членами ХАМАС, но группировка это опровергла, настаивая на том, что они были "членами групп безопасности и защиты гуманитарной помощи... которые выполняли исключительно гуманитарные задачи".

После ослабления блокады в понедельник Израиль заявил, что в Газу въехали 388 грузовиков с гуманитарной помощью. Однако палестинские группы помощи оспаривают это, утверждая, что через КПП Карем Шалом прошло только 119 грузовиков.

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Сообщения о палестинцах как живом щите

В одном из последних репортажей Associated Press приводятся свидетельства палестинцев и израильских солдат, утверждающих, что израильские войска использовали палестинских заключенных в качестве живого щита во время операций в Газе.

Одетый в униформу и с камерой на голове Айман Абу Хамадан рассказал, что его заставляли входить в дома в Газе, чтобы проверить их на наличие бомб и боевиков.

Они били меня и говорили: "У тебя нет другого выхода, делай это или мы тебя убьем"", - рассказал 36-летний Айман Абу Хамадан, описывая две с половиной недели, которые он провел в плену у израильских военных на севере Газы прошлым летом.

Израильский офицер, который говорил на условиях анонимности, опасаясь репрессий, сказал, что приказы часто поступают с более высокого уровня и что многие взводы используют палестинцев для расчистки территорий.

Палестинцы и израильские солдаты рассказали AP, что войска регулярно используют палестинцев в качестве живого щита в Газе, заставляя их заходить в здания и туннели в поисках взрывчатки или боевиков. По их словам, эта опасная практика получила широкое распространение в ходе 19-месячной войны.

Хотя Израиль отверг эти обвинения, он заявил, что строго запрещает использовать гражданских лиц в качестве живого щита и в настоящее время расследует несколько случаев.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на юг Израиля, убив около 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями, и взял в заложники 251 человека, и в настоящее время удерживает 58 человек, из которых 20, как предполагается, живы.

Последующее израильское наступление привело к гибели более 53 тысяч палестинцев, в основном женщин и детей, по данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, которое не делает различий между боевиками и мирными жителями.

Видеомонтаж • Lucy Davalou

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