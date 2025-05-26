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Встреча по Газе в Мадриде: Испания призывает ввести санкции против Израиля

В саммите приняли участие представители порядка двадцати государств.
В саммите приняли участие представители порядка двадцати государств. Авторское право José Manuel Albares/X
Авторское право José Manuel Albares/X
By Evelyn Ann-Marie DomAlexander Kazakevich
Опубликовано Последние обновления
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"Мы должны сделать всё возможное, чтобы остановить эту войну", считает глава МИД Испании, который призвал европейцев усилить давление на еврейское государство на фоне нового наступления ЦАХАЛ в Газе.

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Усилить давление на Израиль, чтобы остановить военное наступление в секторе Газа и продвинуться в вопросе палестинской государственности – так хозяйка-саммита Испания сформулировала цель воскресной встречи Мадридской группы, на которую съехались представители около двадцати европейских и арабских стран.

Как отмечают обозреватели, участие в переговорах нескольких близких союзников Израиля, в том числе Германии, отражает растущее международное давление на еврейское государство.

Перед началом встречи министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал, в частности, к эмбарго на поставки оружия, предложил "немедленно приостановить" действие соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, а также пересмотреть национальный и европейский список индивидуальных санкций, в который будут включены деятели, "блокирующие создание жизнеспособного палестинского государства, такие как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху" (цитата по El País).

"Единственный интерес всех нас, собравшихся здесь сегодня... состоит в том, чтобы остановить эту несправедливую, жестокую, бесчеловечную войну Израиля в Газе, прорвать блокаду гуманитарной помощи и окончательно продвинуться к реализации принципа "двух государств для двух народов", – заявил глава дипломатии королевства.

Альбарес заверил, что Мадридская группа, также известная как G5+, будет принимать во внимание мир и безопасность народа Израиля, но подчеркнул, что палестинский народ имеет такое же право на такую безопасность.

Новый шаг к признанию Палестины и нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран

"Испания собирается предложить сегодня здесь, в Мадриде, чтобы было создано крупное движение за признание палестинского государства. Опять же, не против государства Израиль, а в пользу решения о двух государствах", – отметил министр-социалист.

Воскресная встреча стала пятым случаем совместного заседания группы дипломатов и проходит в преддверии Конференции ООН высокого уровня о реализации решения о двух государствах, которую Франция и Саудовская Аравия проведут в Нью-Йорке в середине июня.

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Мохаммад Мустафа выразил надежду на присутствие президента США Дональда Трампа и назвал Соединённые Штаты "важной заинтересованной стороной на Ближнем Востоке".

Мы надеемся, что более активное участие, позитивное участие США поможет установить мир и стабильность в регионе", – добавил он.

В начале апреля Эммануэль Макрон заявил, что Франция может признать палестинское государство в ходе июньской конференции на площадке ООН в Нью-Йорке, что, по его словам, также должно привести к признанию Израиля рядом стран.

В мае прошлого года Ирландия, Норвегия и Испания признали государственность Палестины, а месяц спустя к ним присоединилась Словения, однако большинство западных стран не этот шаг не пошли.

В 2020 году т. н. "Авраамовы соглашения", подписанные под эгидой Дональда Трампа во время его первого срока в Белом доме, привели к нормализации отношений между Израилем и тремя арабскими странами: ОАЭ, Бахрейном и Марокко.

Однако ряд арабских стран до сих пор отказываются присоединиться к этому процессу, среди них – Саудовская Аравия, а также Сирия и Ливан, соседи Израиля.

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