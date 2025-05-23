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На фоне ухудшения положения женщин в некоторых странах и всеобщего отступления от гендерной политики, сохраняются институциональные и социальные барьеры, которые не позволяют женщинам в равной степени участвовать в процессах обеспечения мира и безопасности.

Но без женщин не может быть ни того, ни другого - это Организация Объединённых Наций подчеркиваёт на протяжении последней четверти века.

"Мы знаем: когда женщины призывают к миру, он наступает. Когда женщины призывают к этому, мир сохраняется", - заявила на мероприятии в Брюсселе, организованном "ООН-Женщины", заместитель исполнительного директора структуры Ньярадзайи Гумбонзванда.

Политики, гражданские активисты и представители международных организаций собрались в среду в бельгийской столице, чтобы проанализировать достигнутый прогресс и проблемы в реализации программы "Женщины, мир и безопасность" (ЖМБ).

31 октября 2000 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1325 - знаковый акт, признающий несоразмерное и чрезвычайное воздействие вооружённых конфликтов на женщин и девочек и призывающий к равному участию женщин в предотвращении и разрешении конфликтов, а также в процессах мирного урегулирования.

Эта резолюция заложила основу для программы ЖМБ - которая призвана институционализировать цели, поставленные 25 лет назад.

Юбилей проходит одновременно с 30-й годовщиной Пекинской декларации и Платформы действий, которые подготовили почву для программы ЖМБ за пять лет до того.

Политики, представители НКО и НПО обсуждают в Брюссете прогресс в реализации программы ЖМБ, 21 мая 2025 г. Belgium Foreign Affairs

По словам участников, хотя за прошедшие два десятилетия им удалось добиться определённых успехов, до полной реализации ещё далеко.

"Обязательств на бумаге недостаточно, мы должны превратить их в действия, которые будут заметны, измеримы и всеобъемлющими", - заявила министр по вопросам равновправия Польши Катажина Котула, произнося вступительную речь.

В этом году юбилей проходит в условиях всё более сложного и расколотого геополитического пространства и меняющегося ландшафта безопасностипод воздействием дезинформации и гибридных войн.

"Конфликты больше не сдерживаются границами", - сказала Котула и предупредила об угрозах, связанных с манипулированием информацией и кибернасилием.

Женщины в миростроительстве

"Женщины привносят в переговоры свой жизненный опыт", - сказала Гумбонзванда в интервью Euronews.

"Они выступают как эксперты, способные внести свой вклад в поиск решений", - добавила она, отметив, что в результате многолетней работы "ООН-Женщины" стало ясно, что мирные переговоры с участием женщин, как правило, более жизнеспособны.

"Когда начинают появляться первые тревожные признаки, именно женщины заботятся о другиз, борются, чтобы не оставаться в стороне, участвоовать в рзработке решений", - объяснила заместитель исп. директора "ООН-Женщины" с отсылкой на собственный опыт - её детство прошло в условиях Войны за независимость Зимбабве 1964-1979 годов.

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Некоммерческие организации, возглавляемые женщинами, были в центре дискуссий в среду. "Важна роль женщин не только в руководстве, но и на местах", - отметила одна из участниц.

Однако по-прежнему существуют различные барьеры, которые не позволяют женщинам полностью раскрыть свой потенциал в миротворческой деятельности и поддержании безопасности.

Одним из ключевых препятствий было названо и единодушно признано отсутствие адекватного финансирования и ресурсов для женских организаций.

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Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показали , что объём международной помощи от доноров в 2024 году сократился на 7,1% по сравнению с предыдущим годом.

ОЭСР отметила, что это первое снижение после пяти лет последовательного роста.

Ранее в этом месяце организация "ООН-женщины" предупредила, что глобальное сокращение помощи может привести к закрытию организаций, помогающих женщинам в кризисных ситуациях.

В опубликованном докладе говорится, что 90 % из 411 опрошенных организаций, возглавляемых женщинами и защищающих права женщин, заявили, что на них повлияло сокращение финансовых поступлений.

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Авторы доклада также предсказали, что при сохранении нынешнего уровня финансирования половина организаций может прекратить работу уже через шесть месяцев.

"Ресурсное обеспечение общинных и женских инициатив в рамках Повестки дня ЖМБ - это императив, а не выбор", - сказала Гумбонзванда в интервью Euronews.

Украинские беженцы стоят в очереди за едой в зоне приема после прибытия на главный железнодорожный вокзал в Берлине, 8 марта 2022 г. AP Photo

Котула заявил Euronews, что новый план реагирования на геополитические вызовы "Европейский щит демократии" должен включить в себя финансирование женских организаций.

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Котула подчеркнула, роль гражданского общества и организаций по защите прав женщин, которую они сыграли, когда Европейский союз переживал кризисы - от пандемии COVID-19 до полномасштабного вторжения России в Украину, вызвавшего наплыв беженцев.

"На первой линии оказывались, как правило, гражданское общество и женские организации, всё легло на их плечи. Мы знаем, что можем на них рассчитывать, когда дело доходит до [преодоления] кризисов", - сказала Котула.

Польский министр по вопросам равноправия признала, что темы гендерного равенства и насилия на гендерной почве слишком долго замалчивались, но заверила, что постарается включить оба вопроса в новый национальный план действий Польши.

"Польша много лет сталкивалась с обратной реакцией, но потом мы победили на выборах и немного приоткрыли это окно возможностей", - сказала Котула.

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Она напомнила о том, что в прошлом году в польском законодательстве изменили определение изнасилования, и добавила, что теперь надеется использовать это "окно возможностей" для борьбы с гендерным насилием.

Или оборона и армия, или соцзащита

В 2024 году глобальные военные расходы достигли самого высокого показателя с момента окончания холодной войны, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Начало полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году и неопределённость в вопросе европейской безопасности из-за действий президента США Дональда Трампа подтолкнули континент к переосмыслению своей оборонной стратегии.

В результате все европейские страны, за исключением Мальты, увеличили свои военные расходы в 2024 году.

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Немецкие солдаты во время военных учений к западу от Вильнюса, 16 мая 2025 года AP Photo

Однако основатель и генеральный директор Международной сети действий гражданского общества (ICAN) Санам Нараги-Андерлини утверждает, что смещение акцента в сторону усиления милитаризации негативно сказывается на эффективности социальной защиты.

"Мы снижаем уровень нашей собственной, социальной безопасности ради безопасности в военном плане", - пояснила Нараги-Андерлини в интервью Euronews.

Нараги-Андерлини утверждает, что женщины в миротворческой миссии применяют радикально иной подход к разрешению конфликтов, проявляя свою "приверженность ненасилию".

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"Сидеть и разговаривать, а не стрелять - вот движущая сила миротворчества", - сказала она, добавив, что женщины-миротворцы обладают способностью "разоружать интеллектуально, ментально и эмоционально".

Активистки на дискуссии о женщинах из числа коренных народов Амазонии на климатическом саммите ООН COP27 в Египте, 14 ноября 2022 года. Nariman El-Mofty/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

По словам Нараги-Андерлини, женщин часто упрекают в излишней мягкости. На самом же деле, это чрезвычайно важное и нужное качество, когда речь идёт о мирных переговорах, где часто присутствует "недоверие, экзистенциальный страх, гнев и травмы".

В своём вступительном слове Нараги-Андерлини рассказала о том, как её организация успешно поддержала местные общины, выделив на помощь им 11 миллионов долларов (9,75 миллиона евро), и отметила, что значительный эффект был достигнут благодаря "лишь небольшой доли от того, что тратят на вооружение и военную технику".

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"Такая миротворческая работа на самом деле стоит совсем недорого, но она действительно важна. Поэтому, если она исчезнет, мы потеряем инвестиции и результативную деятельность", - сказала она в интервью Euronews.

Нараги-Андерлини отметила, что хотя конфликты по природе своей естественны, всегда есть выбор, применять насилие или нет.

"И все делают вид, будто насилие неизбежно, будто война неизбежна, потому что она выгодна оружейной промышленности".