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Беларусь предрекает скачок цен на продукты питания в ЕС

Беларусь предрекает скачок цен на продукты питания в ЕС
Беларусь предрекает скачок цен на продукты питания в ЕС Авторское право Don Knight/AP
Авторское право Don Knight/AP
By Euronews и БЕЛТА, Европарламент
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Повышение европейских пошлин на белорусскую продукцию вызовет "очередной скачок цен на продукты питания в ЕС, уничтожение рабочих мест в аграрной отрасли и дальнейшее снижение уровня жизни", уверены власти в Минске

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Решение о введении повышенных ввозных таможенных пошлин Евросоюза на белорусскую продукцию является "откровенным торговым протекционизмом, проявлением недобросовестной конкуренции и бездарной имитацией бурной деятельности со стороны европейских институтов". Об этом заявил представитель МИД Беларуси Руслан Варанков, комментируя итоги соответствующего голосования в Европарламенте. Его слова приводит государственное информационное агентство БЕЛТА.

Накануне евродепутаты одобрили введение прогрессивных тарифов на азотные удобрения и агропродукцию из Беларуси и России с 1 июля, чтобы снизить зависимость от российских и белорусских поставок.

"Для таких случаев народная мудрость припасла немало метких определений - от "подрубить сук, на котором сидишь" до "назло маме уши отморозить", - отметил пресс-секретарь белорусского МИДа. - Можно только в очередной раз посочувствовать простым гражданам стран-членов Евросоюза, которых лишат доступа к качественной, недорогой и конкурентоспособной продукции белорусского происхождения - в первую очередь сельхозпродукции и азотным удобрениям".

В ведомстве считают, что "все, к чему могут привести вводимые меры, - это очередной скачок цен на продукты питания в ЕС, уничтожение рабочих мест в аграрной отрасли и дальнейшее снижение уровня жизни".

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"Повышение пошлин на белорусский казеин, взвинтит цены на комбикорма, - перечисляет БЕЛТА будущие негативные последствия для европейского рынка. - Удорожание льна, который сегодня покрывает половину потребностей ЕС, обрушится на текстильную отрасль, вынуждая закупать сырье вдвое дороже. А ограничения на удобрения, где Беларусь четвертый ключевой поставщик, ударят по фермерам: себестоимость их продукции подскочит, и переплачивать за хлеб и молоко придется обычным семьям".

Представитель МИД РБ уверен, что "подобными решениями Евросоюз наказывает исключительно собственных производителей и потребителей, подливая масла в огонь социального недовольства вместо борьбы с надвигающейся экономической рецессией и инфляцией на фоне резкого увеличения расходов на военно-промышленный комплекс".

"Прекратить финансирование военной машины"

В четверг на пленарном заседании Европарламента было одобрено предложение Еврокомиссии о повышении на 50% тарифов ЕС на сельскохозяйственную продукцию из России и Беларуси, которая еще не облагалась дополнительными таможенными пошлинами. Цель состоит в том, чтобы еще больше снизить зависимость ЕС от этих двух стран. Новые тарифы коснутся таких продуктов, как сахар, уксус, мука и корма для животных.

Текст также предусматривает 6,5-процентный тариф на удобрения, импортируемые из России и Беларуси, плюс пошлины в размере от 40 до 45 евро за тонну на период 2025-2026 годов. К 2028 году эти тарифы вырастут до 430 евро за тонну. Доходы от продажи российских и белорусских удобрений считаются прямым вкладом в войну против Украины.

Предлагаемые меры значительно сократят импорт соответствующих товаров в ЕС, независимо от того, происходят ли они из этих двух стран или экспортируются ими прямо или косвенно. Ожидается, что это приведет к дальнейшей диверсификации производства удобрений в ЕС, которое в настоящее время страдает от низких цен на импорт.

Еврокомиссии поручено отслеживать рост цен и любой возможный ущерб внутреннему рынку или сельскохозяйственному сектору ЕС, а также принимать меры по смягчению последствий.

Регламент был принят 411 голосами «за» и 100 «против» при 78 воздержавшихся.

"Постановление о постепенном повышении таможенных пошлин на продукцию из России и Беларуси поможет предотвратить использование Россией рынка ЕС для финансирования своей военной машины, - заявила постоянный докладчик по России Инесе Вайдере (ЕНП, Латвия). - Неприемлемо, что спустя три года после начала полномасштабной войны ЕС все еще закупает в России критически важные продукты в больших объемах, более того, этот импорт значительно вырос".

В Брюселе считают, что предложение позволит увеличить производство удобрений в ЕС, которое пострадало от дешевого российского импорта, и одновременно даст фермерам время на адаптацию.

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