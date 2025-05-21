Польская спецоперация в Балтийском море: российский корабль и «теневой флот»

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Польские военные провели спецоперацию в Балтийском море после того, как российское судно совершило «подозрительные маневры» рядом с линией энергоснабжения, соединяющей Польшу и Швецию, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в среду.

«После эффективного вмешательства наших военных корабль покинул район и направился в один из российских портов», — добавил он.

Термин «теневой флот» обозначает суда, которые Россия использует для обхода международных санкций. Согласно утверждениям западных стран, Москва использует сотни танкеров с непрозрачной формой собственности для транспортировки российской нефти по всему миру, несмотря на действующие запреты.

Позже в тот же день министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что патрульный самолет спугнул российское судно, а польский военно-морской корабль «Хевелиуш» был направлен на место происшествия для дальнейшего расследования, сообщают местные СМИ.

В четверг состоится экстренное совещание с участием премьер-министра Дональда Туска, о чём сообщило правительство Польши.

«Этот инцидент подчёркивает, насколько опасны времена, в которых мы живём, и насколько серьёзна ситуация в Балтийском море», — заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

Москва официально не прокомментировала произошедшее.

600-мегаваттный подводный кабель, соединяющий Польшу и Швецию, обеспечивает обе страны недорогими трансграничными поставками электроэнергии. Ранее суда, относящиеся к российскому «теневому флоту», уже были замешаны в инцидентах, связанных с повреждением подводных кабелей в Балтийском море.

В декабре 2024 года финская полиция конфисковала танкер Eagle S, который, предположительно, входил в состав «теневого флота», по подозрению в умышленном использовании якоря для повреждения подводного кабеля, по которому электроэнергия поступала из Финляндии в Эстонию. Россия отрицает свою причастность к этому инциденту.

Тем временем НАТО усилило меры безопасности в регионе после нескольких инцидентов с повреждением подводных кабелей и газопроводов, произошедших на фоне полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

На прошлой неделе Эстония предупредила, что Россия может применить военную силу для защиты своего «теневого флота» танкеров. Это заявление было сделано после того, как Эстония попыталась перехватить российское судно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду заявил, что Россия будет защищать свои суда в Балтийском море с использованием «всех доступных средств».