Видео. Фермеры протестуют в Брюсселе против реформ ЕС

Участники акции, организованной ассоциацией Copa-Cogeca, выразили обеспокоенность тем, что объединение сельскохозяйственных и других бюджетов ЕС в единую гибкую структуру снизит финансовую предсказуемость и поставит под угрозу поддержку сельских и экологических программ.

Фермеры также раскритиковали предложения, потенциально перенаправляющие сельскохозяйственные фонды на оборону или реконструкцию Украины, предупреждая, что это может поставить под угрозу продовольственную безопасность Европы.

Андрей Гайдош, глава Сельскохозяйственной и продовольственной палаты Словакии, утверждает, что для защиты испытывающих трудности фермеров необходим прочный, независимый сельскохозяйственный бюджет ЕС.