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ФОТО - Полиция использует трактор для перемещения дорожных блоков вокруг квартала Европейского союза перед демонстрацией фермеров в Брюсселе, среда, 13 ноября 2024 года
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Видео. Фермеры протестуют в Брюсселе против реформ ЕС

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Европейские фермеры собрались в Брюсселе, чтобы выразить сво протест против предложенных ЕС реформ в Общей сельскохозяйственной политике (CAP) и объединения нескольких бюджетных фондов

Участники акции, организованной ассоциацией Copa-Cogeca, выразили обеспокоенность тем, что объединение сельскохозяйственных и других бюджетов ЕС в единую гибкую структуру снизит финансовую предсказуемость и поставит под угрозу поддержку сельских и экологических программ.

Фермеры также раскритиковали предложения, потенциально перенаправляющие сельскохозяйственные фонды на оборону или реконструкцию Украины, предупреждая, что это может поставить под угрозу продовольственную безопасность Европы.

Андрей Гайдош, глава Сельскохозяйственной и продовольственной палаты Словакии, утверждает, что для защиты испытывающих трудности фермеров необходим прочный, независимый сельскохозяйственный бюджет ЕС.

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