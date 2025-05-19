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Испания потребовала от Airbnb заблокировать 66 тысяч нелегальных объявлений

На фотографии изображены и приложение, и сайт Airbnb.
На фотографии изображены и приложение, и сайт Airbnb. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Cristian CaraballoEuronews en español
Опубликовано
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Правительство Испании потребовало от Airbnb заблокировать 65 935 объявлений, которые оно считает незаконными. Суд в Мадриде его поддержал.

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Правительство Испании потребовало от сайта краткосрочной аренды квартир Airbnb заблокировать 65 935 объявлений, признанных незаконными. Требование касается жилья в Андалусии, Мадриде, Каталонии, Валенсии, на Балеарских островах и в Стране Басков.

Министерство социальных прав вынесло постановление об этом, платформа — обжаловала решение, тем не менее Верховный суд в Мадриде поддержал правительство.

Ранее ведомство выявило множество нарушений аренды туристического жилья. Среди них — отсутствие лицензии или регистрационного номера, а также отсутствие ясности в том, является ли арендодатель физическим или юридическим лицом.

В Министерстве заявили, что подобная практика нарушает права потребителей и способствует несоблюдению действующих норм.

Поддельные лицензии и анонимные арендодатели

Одним из важных вопросов, возникших у Министерства, оказалось, отсутствие прозрачности относительно владельца собственности.

"Тот факт, что крупные управляющие туристическими квартирами агентства выдают себя за частных лиц, не только нарушает правила сервиса, но и позволяет им избегать таких обязательств, как рассмотрение жалоб", — заявили в ведомстве.

Кроме того, указание в объявлениях фальшивых или недействительных номеров лицензий представляет собой явную угрозу для потребителей, которые могут быть введены в заблуждение относительно легитимности заключенного договора на проживание. По мнению Consumo, подобная практика может ввести в заблуждение и подорвать доверие к туристическому рынку.

Судебный прецедент

Постановление Мадридского суда – важный прецедент в борьбе властей Испании с нелегальной рекламой на платформах по аренде жилья для туристов. На сегодняшний день Главное управление по делам потребителей вынесло три постановления, призывающие Airbnb удалить 65 935 незаконных объявлений.

Несмотря на то, что изначально платформа обжаловала эти решения, судебное решение укрепило позицию Министерства, которое уже обратилось к европейскому филиалу Airbnb, зарегистрированному в Ирландии, с просьбой заблокировать объявления, о которых идет речь.

Euronews связался с Airbnb, но пока не получил ответа.

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