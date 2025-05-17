By Euronews и Euronews Georgia

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Участие премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в 6-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПК) в Тиране в пятницу ознаменовало оттепель в напряженных отношениях между Тбилиси и Европейским союзом, после того как обе стороны взяли паузу в переговорах о вступлении этой страны в ЕС.

Короткая, но теплая встреча грузинского премьера с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита показала, что Грузия и Евросоюз перевернули страницу своих прошлых разногласий.

Кобахидзе подчеркнул этот момент, сказав журналистам, что "был период ограниченного общения (между Грузией и ЕС), и, похоже, наши европейские партнеры стремятся восстановить связи с Грузией".

Грузинский премьер-министр объяснил оттепель "жизненно важной ролью его страны для Европы", добавив, что "все понимают необходимость взаимодействия с Грузией и ее руководством, и, вероятно, именно поэтому многие инициативы исходят от европейских лидеров".

"Все должны признать стратегическую важность Грузии для Европы, особенно для еврозоны. Наша роль в регионе значительна, и именно поэтому необходимость диалога с грузинскими лидерами все больше признается", - сказал он.

ЕС предоставил Грузии статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года, но приостановил процесс подачи заявки на членство на неопределенный срок и сократил финансовую поддержку в июне прошлого года после принятия закона об "иностранном влиянии", который блок считает авторитарным и вдохновленным Россией, на фоне массовых антиправительственных протестов в столице Тбилиси.

После победы на всеобщих выборах в октябре прошлого года Кобахидзе объявил, что Грузия приостановит обсуждение своей заявки на вступление в ЕС до 2028 года из-за "шантажа и манипуляций" со стороны некоторых политиков блока.

В ноябре в интервью Euronews Кобахидзе заявил, что мяч находится на стороне Брюсселя, подчеркнув, что он по-прежнему "очень оптимистичен" в отношении того, что его страна получит членство в ЕС к 2030 году, назвав это ключевой стратегической целью для Грузии.

"Я готов говорить со всеми"

В ноябре Кобахидзе был вновь назначен премьер-министром от правящей партии "Грузинская мечта", находящейся у власти с 2012 года, но его победа на выборах вызвала массовые демонстрации.

Оппозиционные силы, включая бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, осудили результаты выборов как "полную фальсификацию" голосования. Европейский парламент в ноябре принял резолюцию, осуждающую результаты голосования и призывающую провести новые выборы под международным наблюдением.

И вот в пятницу Кобахидзе заявил, что выбрал ЕПК в качестве "важного мероприятия, где дискуссии будут сосредоточены на основных тезисах, касающихся фундаментальных национальных интересов страны".

В саммите Европейского политического сообщества приняли участие главы государств и правительств почти 40 стран, как входящих, так и не входящих в ЕС.

"Я готов говорить со всеми - посмотрим, как все сложится. Этот формат позволяет нам общаться со многими лидерами по вопросам, связанным с развитием нашей страны, региональной стабильностью и евроинтеграцией Грузии", - обратился премьер-министр Грузии к лидерам стран-участниц.

И вот, когда саммит уже начинался, Макрон подошел к Кобахидзе и провел с ним краткий, но явно теплый обмен мнениями, что символизирует смену тона между Грузией и ЕС.

Кобахидзе также пообщался с президентом Европарламента Робертой Метсолой и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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Кроме того грузинский премьер-министр провел официальные переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном, давним сторонником грузинского правительства.

Кобахидзе объяснил эту политическую эволюцию тем, что Грузия занимает "ключевую позицию" в регионе Южного Кавказа.

"За эти годы мы внесли значительный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе, и мы по-прежнему намерены действовать в этом духе и в дальнейшем", - сказал Кобахидзе грузинским журналистам в Албании.

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"Мы соединяем две соседние страны - Азербайджан и Армению - с Европой. Более того, Грузия осуществляет несколько важных проектов со своими соседями, которые значительно улучшают связь", - сказал Кобахидзе.

"Я считаю, что это очень важно не только для Грузии, но и для Европы и Евросоюза, так как это способствует укреплению связей между ЕС и нашим регионом", - заключил грузинский премьер-министр.