ХАМАС освободил израильско-американского заложника Идана Александра

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Проведя в плену ХАМАС 584 дня, военнослужащий ЦАХАЛ Иден Александр воссоединился с семьей. 21-летний Александр, имеющий двойное израильско-американское гражданство, был освобожден в понедельник во второй половине дня. Боевики ХАМАС передали пленника представителям Международного Красного Креста в городе Хан-Юнис, на юге сектора Газа.

В ХАМАС заявили, что освобождают заложника в качестве жеста доброй воли, чтобы возобновить переговоры о прекращении войны с Израилем, которая длится уже 19-й месяц.

21-летний Александр служил в военном подразделении на границе с сектором Газа и был захвачен в плен во время нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года.

Он был освобожден в преддверии визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, который начинается во вторник.

В соцсети Тruth Social Трамп назвал освобождение "считавшегося погибшим" Идана "отличной новостью".

По сообщению израильского Минздрава, после первичной медицинской оценки в пункте приёма в районе Рейм юношу отправили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Там его должны были ждать координатор по делам пленных и пропавших без вести, а также специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Родственники Идана подтвердили, что если состояние здоровья бывшего заложника позволит, он вылетит в Доху, где встретится с президентом США и эмиром Катара.

Собравшиеся на "площади заложников" в Тель-Авиве следят за освобождением Идана в прямом эфире AP

"Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал освобождение Идана Александра, назвав это "волнующим моментом".

По его словам, возвращение заложника стало результатом военного давления Израиля и дипломатических усилий президента США Дональда Трампа.

"Вместе со всеми органами безопасности правительство Израиля окажет помощь в его реабилитации и будет поддерживать его и его семью. Правительство Израиля обязуется вернуть всех похищенных и пропавших без вести - как живых, так и погибших. Мы продолжим неустанно работать до возвращения всех домой в Израиль", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Израильский министр финансов Бецалель Смотрич поздравил Идана Александра с возвращением и написал, что приветствовал его освобождение "с огромным волнением".

"Твое возвращение - это луч света для семьи, друзей и всего народа Израиля. Мы не переставали надеяться, молиться и ждать этого момента", - написал Смотрич.

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При этом министр отметил, что "Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС и не вернет всех заложников до последнего, живых и погибших".

Высокопоставленный представитель властей Израиля отметил в беседе с журналистами, что израильский ультиматум ХАМАС по-прежнему в силе: если боевики не согласятся с планом, включающим освобождение десяти заложников, Тель-Авив начнет в Газе операцию "Колесницы Гидеона".