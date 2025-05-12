ХАМАС освободил израильско-американского заложника Идана Александра

21-летний Александр служил в военном подразделении на границе с сектором Газа, когда был захвачен в плен во время нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года.
Проведя в плену ХАМАС 584 дня, военнослужащий ЦАХАЛ Иден Александр воссоединился с семьей. 21-летний Александр, имеющий двойное израильско-американское гражданство, был освобожден в понедельник во второй половине дня. Боевики ХАМАС передали пленника представителям Международного Красного Креста в городе Хан-Юнис, на юге сектора Газа.
В ХАМАС заявили, что освобождают заложника в качестве жеста доброй воли, чтобы возобновить переговоры о прекращении войны с Израилем, которая длится уже 19-й месяц.
21-летний Александр служил в военном подразделении на границе с сектором Газа и был захвачен в плен во время нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года.
Он был освобожден в преддверии визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, который начинается во вторник.
В соцсети Тruth Social Трамп назвал освобождение "считавшегося погибшим" Идана "отличной новостью".
По сообщению израильского Минздрава, после первичной медицинской оценки в пункте приёма в районе Рейм юношу отправили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.
Там его должны были ждать координатор по делам пленных и пропавших без вести, а также специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Родственники Идана подтвердили, что если состояние здоровья бывшего заложника позволит, он вылетит в Доху, где встретится с президентом США и эмиром Катара.
"Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал освобождение Идана Александра, назвав это "волнующим моментом".
По его словам, возвращение заложника стало результатом военного давления Израиля и дипломатических усилий президента США Дональда Трампа.
"Вместе со всеми органами безопасности правительство Израиля окажет помощь в его реабилитации и будет поддерживать его и его семью. Правительство Израиля обязуется вернуть всех похищенных и пропавших без вести - как живых, так и погибших. Мы продолжим неустанно работать до возвращения всех домой в Израиль", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.
Израильский министр финансов Бецалель Смотрич поздравил Идана Александра с возвращением и написал, что приветствовал его освобождение "с огромным волнением".
"Твое возвращение - это луч света для семьи, друзей и всего народа Израиля. Мы не переставали надеяться, молиться и ждать этого момента", - написал Смотрич.
При этом министр отметил, что "Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС и не вернет всех заложников до последнего, живых и погибших".
Высокопоставленный представитель властей Израиля отметил в беседе с журналистами, что израильский ультиматум ХАМАС по-прежнему в силе: если боевики не согласятся с планом, включающим освобождение десяти заложников, Тель-Авив начнет в Газе операцию "Колесницы Гидеона".