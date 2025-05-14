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Между греческими островами Касос и Крит произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

В Греции произошло сильное землетрясение
В Греции произошло сильное землетрясение Авторское право Геодинамический институт Афин
Авторское право Геодинамический институт Афин
By Euronews и ΑΠΕ- ΜΠΕ
Опубликовано
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Магнитуда подземных толчков составила 6,1. Землетрясение ощущалось на Додеканесе. Выпущено предупреждение о цунами.

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Землетрясение магнитудой 6,1, охарактеризованное специалистами как "очень сильное", произошло в ночь на вторник вторник в морской акватории в 19 километрах к юго-западу от греческого острова Касос, или к востоку от Крита. По данным Геодинамического института при Национальной обсерватории Афин, его очаг залегал на глубине 64,4 километра.

Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ), в свою очередь, оценил землетрясение в 6,3 балла, а глубину очага - в 83 километра.

Афинское Македонское агентство новостей сообщает, что подземные толчки ощущались на всей территории Додеканеса, а также на востоке Крита.

По предварительной информации, звонков о помощи не поступало, о материальном ущербе на данный момент не сообщается, однако машины спасателей патрулируют территорию для выяснения ситуации.

В качестве меры предосторожности было также объявлено предупреждение о цунами.

Глава Агентства по планированию и защите от землетрясений Эфтимиос Леккас сообщил ERTNews, что землетрясение произошло на греческой дуге, то есть там, где сталкиваются европейская и африканская плиты.

Как сообщает ertnews.gr, главной особенностью этого крупного землетрясения является то, что глубина очага находилась на уровне 60 километров. Они не сопровождаются длинными последовательностями и происходят изолированно.

По словам Леккаса, эти толчки никак не связаны ни с землетрясениями на Санторини, ни с недавним землетрясением в Турции.

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