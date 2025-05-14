Магнитуда подземных толчков составила 6,1. Землетрясение ощущалось на Додеканесе. Выпущено предупреждение о цунами.
Землетрясение магнитудой 6,1, охарактеризованное специалистами как "очень сильное", произошло в ночь на вторник вторник в морской акватории в 19 километрах к юго-западу от греческого острова Касос, или к востоку от Крита. По данным Геодинамического института при Национальной обсерватории Афин, его очаг залегал на глубине 64,4 километра.
Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ), в свою очередь, оценил землетрясение в 6,3 балла, а глубину очага - в 83 километра.
Афинское Македонское агентство новостей сообщает, что подземные толчки ощущались на всей территории Додеканеса, а также на востоке Крита.
По предварительной информации, звонков о помощи не поступало, о материальном ущербе на данный момент не сообщается, однако машины спасателей патрулируют территорию для выяснения ситуации.
В качестве меры предосторожности было также объявлено предупреждение о цунами.
Глава Агентства по планированию и защите от землетрясений Эфтимиос Леккас сообщил ERTNews, что землетрясение произошло на греческой дуге, то есть там, где сталкиваются европейская и африканская плиты.
Как сообщает ertnews.gr, главной особенностью этого крупного землетрясения является то, что глубина очага находилась на уровне 60 километров. Они не сопровождаются длинными последовательностями и происходят изолированно.
По словам Леккаса, эти толчки никак не связаны ни с землетрясениями на Санторини, ни с недавним землетрясением в Турции.