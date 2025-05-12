К освобождению заключённых журналистов призвал на первой пресс-конференции в Ватикане папа Лев XIV

By Euronews

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В понедельник понтифик выступил перед акредитованными для освещения конклава и его первых шагов в качестве понтифика без малого 6 000 сотрудников СМИ. Когда он вошел в зал, его ждала продолжительная овация стоя; аплодисменты собравшихся несколько раз прерывали его речь.

Избранный на прошлой неделе в ходе конклава, который продолжался сутки, 69-летний миссионер-августинец призвал журналистов использовать слово во имя мира, отвергнуть логику войны и дать возможность высказаться тем, кто лишен голоса.

Позвольте мне сегодня вновь подтвердить солидарность Церкви с журналистами, заключёнными в тюрьму за стремление говорить правду. Я также призываю освободить всех заключённых журналистов Лев XIV глава Римско-католической церкви

Понтифик подчеркнул мужество тех, кто выбрал эту профессию, поскольку, по его словам, они "защищают достоинство, справедливость и право людей быть информированными, потому что только информированные люди могут делать свободный выбор”.

По мнению главы Римско-католической церкви, “страдания заключённых журналистов бросают вызов совести народов и международного сообщества, призывая всех нас беречь драгоценный дар свободы слова и прессы”.

Мы переживаем трудные времена, о них нелегко рассказывать. Это бросает нам всем вызов, и его не следует избегать. Напротив, это требует от каждого из нас, какие бы роли мы ни исполняли и на какой службе ни были, никогда не поддаваться посредственности. Церковь должна принять вызов времени. Также не может существовать коммуникация и журналистика вне от времени и истории Лев XIV глава Римско-католической церкви

После выступления Лев XIV кратко пообщался с представителями СМИ, пожав многим из них руки и обменявшись шутками с другими.