К освобождению заключённых журналистов призвал на первой пресс-конференции в Ватикане папа Лев XIV

В понедельник понтифик выступил перед акредитованными для освещения конклава и его первых шагов в качестве понтифика 6 000 сотрудников СМИ. Он призвал журналистов использовать слово во имя мира, отвергнуть логику войны и дать возможность высказаться тем, кто лишён голоса.
В понедельник понтифик выступил перед акредитованными для освещения конклава и его первых шагов в качестве понтифика без малого 6 000 сотрудников СМИ. Когда он вошел в зал, его ждала продолжительная овация стоя; аплодисменты собравшихся несколько раз прерывали его речь.
Избранный на прошлой неделе в ходе конклава, который продолжался сутки, 69-летний миссионер-августинец призвал журналистов использовать слово во имя мира, отвергнуть логику войны и дать возможность высказаться тем, кто лишен голоса.
Понтифик подчеркнул мужество тех, кто выбрал эту профессию, поскольку, по его словам, они "защищают достоинство, справедливость и право людей быть информированными, потому что только информированные люди могут делать свободный выбор”.
По мнению главы Римско-католической церкви, “страдания заключённых журналистов бросают вызов совести народов и международного сообщества, призывая всех нас беречь драгоценный дар свободы слова и прессы”.
После выступления Лев XIV кратко пообщался с представителями СМИ, пожав многим из них руки и обменявшись шутками с другими.