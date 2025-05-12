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Кокаин в поезде: против европейских лидеров развёрнута масштабная кампания по дезинформации

Мерц, Макрон и Стармер в поезде
Мерц, Макрон и Стармер в поезде Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Euronews
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ХДС и Елисейский дворец вынуждены реагировать на фейк о кокаине, который распространяет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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С воскресенья набирает обороты кампания по дезинформации, направленная на дискредитацию Владимира Зеленского и лидеров т. н. "коалиции желающих", группы европейских стран, обязавшихся оказывать Украине всяческую помощь для сдерживания российской агрессии.

В центре фейков о том, что лидеры Европы употребляют кокаин – видео информационных агентств, на котором канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон едут вместе на поезде в Киев.

К кампании, которую активно разгоняют популярные российские Telegram-каналы с миллионами просмотров, подключились и официальные власти.

Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не поскупилась на слова. "Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов. Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики", – написала российская чиновница.

При этом кадры распространялись в соцсетях в изменённом разрешении, а вот высококачественные фотографии и видео, сделанные информационными агентствами AFP и AP, показывают, что "загадочный пакетик с белым порошком" – это использованный носовой платок. "Соломинка" Мерца больше похожа на палочку-размешиватель для кофе или зубочистку, что объясняет, почему лидеры не хотели, чтобы эти предметы были увековечены на снимках поездки.

Правительство Германии и Франции были вынуждены реагировать на массовое распространение этого фейка, который из российского сегмента интернета очень быстро распространился по всему миру.

"На самом деле это просто бумажная салфетка. В настоящее время многие стороны пытаются повлиять на общественное мнение с помощью кампаний по дезинформации. Враги нашей демократии намеренно пытаются ослабить европейское единство и социальную сплочённость. Мы выступаем против этого. Мы выступаем за мир, свободу и ответственность в Европе", – говорится в заявлении ХДС.

В выходные Мерц, Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетили украинскую столицу, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Вечером в воскресенье канцелярия президента Франции также обратилась к кампании по дезинформации на платформе X.

"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотик. Эти фальшивые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность и не поддаваться на манипуляции", – говорится в заявлении Елисейского дворца.

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