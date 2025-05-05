Кто приедет на парад в честь Дня Победы и насколько безопасна Москва?

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Украина не может гарантировать безопасность иностранных чиновников, планирующих посетить парад в честь Дня Победы в Москве, заявил Владимир Зеленский.

"Наша позиция для всех стран, которые едут в Россию 9 мая, очень простая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации, - заявил украинский президент в субботу. - Они отвечают за вашу безопасность. Мы не будем давать никаких гарантий, потому что мы не знаем, что может сделать Россия в эти дни".

Это заявление вызвало новую дипломатическую напряженность в отношениях со Словакией, чей дружественный Москве премьер-министр Роберт Фицо раскритиковал предупреждение Зеленского.

"Я отвергаю подобные угрозы по соображениям безопасности, - заявил Фицо в понедельник. - Я полностью уважаю тот факт, что безопасность участников является внутренним делом Российской Федерации. Но если господин Зеленский считает, что его заявления заставят иностранные делегации не приезжать, то он глубоко ошибается".

Неизвестно, будет ли Фицо присутствовать на параде. После того как словацкий премьер-министр отменил несколько публичных выступлений, в том числе официальные мероприятия в честь Дня труда, появились предположения, что он также может не приехать в Москву.

Президент Сербии Александр Вучич, который также планировал посетить Москву вместе с Фицо, заболел во время визита в США на прошлой неделе, прервав поездку и вернувшись в Белград, где его ненадолго госпитализировали.

Фицо и Вучич были единственными европейскими лидерами, объявившими о своем участии в российском параде в честь Дня Победы, и это решение вызвало резкую критику со стороны Европейского союза. В случае с Вучичем Брюссель выступил с резким предупреждением, указав, что визит нарушит критерии членства в ЕС и потенциально повредит процессу вступления Сербии в блок.

Европейские лидеры в Россию не собираются, но самый ценный союзник Москвы и, возможно, самый важный гость будет присутствовать на параде.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом с 7 по 10 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины разгрома нацистской Германии, сообщил Кремль в воскресенье.

Насколько безопасным будет парад?

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил ввести трехдневное перемирие с Украиной в период с 7 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Киев категорически отверг эту идею. Зеленский назвал ее "театральным представлением", призванным ослабить международную изоляцию России и создать благоприятную атмосферу для празднования Дня Победы в Москве.

Зеленский заявил, что это предложение не является серьезной попыткой прекратить войну, и подтвердил, что Украина выступает за поддерживаемую США инициативу, призывающую к безоговорочному прекращению огня на 30 дней.

Президент Украины подчеркнул, что история нарушений Москвой краткосрочных перемирий подрывает доверие к ее последнему предложению.

"Они убивают до (7 мая), делают паузу на пару комфортных дней, а затем снова начинают атаковать 11-го числа", - сказал он.

В понедельник, за несколько дней до парада, когда в российской столице проходили репетиции, власти сообщили, что за ночь были перехвачены четыре беспилотника, приближавшиеся к городу.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений от падения обломков нет, сообщил мэр Сергей Собянин в приложении для обмена сообщениями Telegram.

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Это не первый случай, когда украинские беспилотники достигают Москвы. В середине марта городские власти сообщили о крупнейшей атаке БПЛА: по данным российской ПВО и московских властей, было сбито более 70 дронов.

По словам Зеленского, украинские беспилотники теперь могут летать гораздо дальше и достигать дальности в 3 000 км.

Киев использует беспилотники дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь российской территории, нацеливаясь на объекты военной инфраструктуры, такие как аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы, склады и логистические узлы.

Подготовка к торжественным мероприятиям в Москве по случаю Дня Победы AP Photo

Ранее Россия отменила парад Победы в оккупированном крымском портовом городе Севастополе. Назначенный Москвой оккупационный губернатор Севастополя заявил, что парад не состоится из-за угрозы безопасности.

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Это заявление было сделано после того, как стало известно об ударе украинского морского беспилотника, уничтожившего российский истребитель Су-30 в районе порта Новороссийск в прошлую пятницу.

Военная разведка Украины назвала это "беспрецедентной операцией": впервые морской беспилотник сбил реактивный самолет.

Парад в Севастополе отменяется уже третий раз подряд. Последний раз оккупированный город-порт проводил его в 2022 году, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Почему День Победы так важен для Путина?

Для Москвы 9 мая - это не просто праздник Победы. При Путине он стал одним из самых важных государственных праздников и грандиозной демонстрацией военной мощи России.

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Он стал еще более символичным после начала полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года, поскольку Кремль использует образы и нарративы Второй мировой войны для описания и поддержки своего тотального вторжения.

В войне против Украины Россия повторила множество лозунгов и символов, идентичных тем, которые Советский Союз использовал во время Второй мировой войны. Заверения вроде "Можем повторить!" широко используются российскими солдатами в Украине.

Аналогичным образом, оранжево-черная георгиевская ленточка, которая раньше символизировала победу во Второй мировой войне, теперь стала одной из самых узнаваемых эмблем полномасштабного вторжения России в Украину, и ее носят сторонники нападения Москвы на соседнюю страну.

Москва намеренно связала эти два нарратива и через язык, используя изощренные формулировки для создания термина-заменителя, подразумевающего величие: например, назвав свое полномасштабное вторжение в Украину "специальной военной операцией", подобно тому, как Вторая мировая война в России называется "Великой Отечественной".

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Сам Путин неоднократно заявлял, что во Второй мировой войне "советский народ воевал один", игнорируя вклад союзников.

Начиная полномасштабное вторжение в Украину, он заявил, что его главными целями являются "денацификация" страны и "борьба с фашизмом" - эти заявления Путин до сих пор не подкрепил доказательствами.

Популяризация этой риторики и прославление Путиным Дня Победы имеют свой термин в русском языке: "победобесие", уничижительное слово, означающее гротескное гиперболическое празднование, или победоманию.

Украина дистанцировалась от памятных дат советской эпохи. Зеленский подписал закон, согласно которому в 2023 году память о Второй мировой войне в Украине будет отмечаться 8 мая, как в большинстве европейских стран.