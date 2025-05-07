Бои между Индией и Пакистаном: число погибших с обеих сторон растёт

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Индия и Пакистан сообщают о десятках погибших и пострадавших среди мирного населения с каждой из сторон в ходе самых жестоких за последние более чем два десятилетия боёв между двумя ядерными державами.

В среду рано утром Индия выпустила ракеты по территории, контролируемой Пакистаном, убив по меньшей мере 26 человек, включая ребёнка, и ранив ещё 46 человек. Премьер-министр Пакистана назвал это "вопиющим актом войны".

Министерство здравоохранения Пакистана объявило чрезвычайное положение в государственных больницах Исламабада.

В Нью-Дели заявили, что нанесли удар по "инфраструктуре террористов" после массового убийства туристов в Кашмире, контроль над которым разделён между Индией и Пакистаном, но на который обе страны претендуют в полном объёме.

Больницу Сринагара в контролируемом Индией Кашмире пытаются уберечь от авиаударов, 7 мая 2025 года. Asim Tanveer/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил в среду журналистам, что индийские удары в Пакистане были направлены только на тщательно выявленные "лагеря террористов", чтобы "избежать попадания в гражданские районы".

Исламабад утверждает, что объектами нападения стали шесть пакистанских населённых пунктов и что ни один из них не был лагерем боевиков. Власти Пакистана добавили, что в ответ сбили пять индийских самолётов, в том числе три французских Rafale, причём три самолёта упали на деревни в контролируемом Индией Кашмире.

Обломки предполагаемых индийских ракет на территории мечети, повреждённой в результате индийского ракетного удара, в городе Мюридке, в пакистанской провинции Пенджаб. AP Photo/K.M. Chaudary

Индийская полиция и медики заявили, что в результате артиллерийского обстрела в индийском Кашмире погибли по меньшей мере 12 человек и 57 получили ранения, сообщает The Times of India. По данным AFP, бой, начавшийся ночью, продолжился утром в окрестностях населённого пункта Пунч, по которому было выпущено множество пакистанских снарядов, сообщает.

Причина нынешней эскалации – теракт 22 апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 индийских туристов.

Ответственность за нападение взяла ранее неизвестная группировка "Кашмирское сопротивление", ответвление базирующейся в Пакистане террористической организации "Лашкар-и-Тайба".

Официальный Исламабад отрицает какую-либо причастность к нападению.

Премьер-министр Шехбаз Шариф осудил авиаудары, нанесённые в среду утром, и заявил, что его страна примет ответные меры.

"Пакистан имеет полное право дать жёсткий ответ на этот акт войны, совершённый Индией, и в настоящее время мы даём такой жесткий ответ", – отметил глава правительства.

В среду утром состоялось заседание Комитета национальной безопасности страны, и Пакистан вызвал поверенного в делах Индии, чтобы выразить протест.

Индийский премьер Нарендра Моди также провёл специальное заседание своего Совбеза после того, как военные заявили, что число погибших с индийской стороны возросло.

В мире опасаются скатывания к большой войне

Евросоюз призвал Индию и Пакистан к "деэскалации".

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"Мы призываем обе стороны проявить сдержанность и предпринять немедленные шаги по деэскалации" после обстрелов между Индией и Пакистаном, заявил в среду официальный представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Индию и Пакистан, входящие в Содружество наций, "начать диалог, деэскалацию и защитить гражданское население".

Пекин "готов" играть "конструктивную роль" в ослаблении напряжённости между Индией и Пакистаном, которые граничат с Китаем, заявил в среду Линь Цзянь, пресс-секретарь МИД КНР.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь ООН, в своём заявлении поздно вечером во вторник сказал, что генсек Антониу Гутерриш призывает к максимальной сдержанности, поскольку мир не может "позволить себе военную конфронтацию" между Индией и Пакистаном.