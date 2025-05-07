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В результате израильских ударов по сектору Газа погибли по меньшей мере 59 человек, включая женщин и детей, сообщили представители больниц. Израиль готовится активизировать свою военную кампанию против ХАМАС.

По словам сотрудников больницы Аль-Акса, в результате ударов, нанесенных во вторник вечером по школе, в которой находились сотни перемещенных лиц, погибли 27 человек, в том числе девять женщин и трое детей.

Это был пятый раз с начала войны, когда школа в центре Газы подверглась удару.

Ранним утром в результате удара по другой школе, превращенной в убежище в городе Газа, погибли 16 человек, сообщили представители больницы Аль-Ахли.

В результате ударов по целям в других районах погибли еще по меньшей мере 16 человек.

Палестинцы в школе, используемой в качестве убежища для перемещенных лиц, которая дважды пострадала от ударов израильской армии, 7 мая 2025 г. AP Photo

Израильские военные не комментировали удары.

Израиль обвиняет ХАМАС в увеличении числа жертв среди мирного населения, заявляя, что боевики укрываются в гражданских объектах, в частности в школах.

Новое кровопролитие произошло через несколько дней после того, как Израиль утвердил план активизации военных операций в палестинском анклаве, который предусматривает захват Газы, удержание захваченных территорий, насильственное переселение палестинцев в южную часть Газы и взятие под контроль распределения помощи.

Израиль намерен призвать десятки тысяч резервистов для осуществления этого плана.

Власти страны утверждают, что план будет постепенным и будет реализован только после того, как президент США Дональд Трамп завершит свой визит в регион в конце этого месяца.

Палестинцы покидают школу, которая использовалась в качестве лагеря для беженцев в Бурейдже, 7 мая 2025 года AP Photo

Любая эскалация боевых действий, скорее всего, приведет к увеличению числа погибших, которая идет уже двадцатый месяц.

Учитывая, что Израиль уже занял около 50% Газы, усиление его присутствия на этой территории на неопределенный срок может привести к военной оккупации, что вызовет вопросы о том, как Тель-Авив планирует управлять ею, особенно в то время, когда рассматривается возможность реализации идеи Трампа "взять под контроль" сектор Газа.

Трамп ошеломил израильтян высказываниями о заложниках

Трамп ошеломил многих в Израиле, когда заявил, что из 59 заложников, оставшихся в Газе, в живых остался только 21 человек.

Израиль настаивает на том, что в живых остаются 24 человека, хотя израильский чиновник признал, что есть "серьезные опасения" за жизнь трех пленников.

Он сказал, что до тех пор, пока не появятся доказательства их смерти, эти трое считаются живыми.

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Президент США Дональд Трамп в Белом доме, 6 мая 2025 года AP Photo

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что семьи пленных были проинформированы о развитии событий.

Организация семей заложников и пропавших без вести, представляющая семьи пленников, потребовала от правительства Израиля, чтобы предоставления информации.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху призывают остановить войну в Газе, пока все заложники не будут возвращены.

"Это самая срочная и важная национальная миссия", - говорится в сообщении в соцсети X.

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С тех пор как в марте Израиль возобновил боевые действия, он наносит удары по сектору Газа, в результате которых погибли сотни людей, и захватывает целые участки территории.

Перед окончанием перемирия Израиль остановил поставки гуманитарной помощи, включая продовольствие, топливо и воду, что привело к самому серьезному гуманитарному кризису за 19 месяцев войны.

Война началась 7 октября 2023 года после нападения боевиков ХАМАС Израиль, в результате которого погибли около 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями. В заложниках оказался 251 человек.

Последующее израильское наступление привело к гибели 52 400 палестинцев, в основном женщин и детей, по данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, которое не делает различий между боевиками и мирными жителями.

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Израильские военные утверждают, что с начала войны погибло 850 солдат ЦАХАЛ.