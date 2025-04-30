NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Тело погибшей в российском плену журналистки Рощиной вернули со следами пыток и без части органов

Мертвый мирный житель со связанными за спиной руками лежит на земле в Буче недалеко от Киева, Украина, понедельник 4 апреля 2022 года.
Мертвый мирный житель со связанными за спиной руками лежит на земле в Буче недалеко от Киева, Украина, понедельник 4 апреля 2022 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Украинская журналистка Виктория Рощина, вероятно, подвергалась жестоким пыткам в российском плену, перед отправкой в Украину из её тела удалили часть органов, возможно, для сокрытия следов. Об этом говорится в расследовании Forbidden Stories.

РЕКЛАМА

Украинская журналистка Виктория Рощина пропала летом 2023 года на оккупированной территории - в районе Запорожской атомной электростанции на юге Украины - при выполнении редакционного задания.

В апреле 2024 года Россия официально признала, что она находится в плену. Спустя несколько месяцев, в октябре того же года, семья 27-летней журналистки получила письмо от российских властей, в котором сообщалось о её смерти без указания причин и обстоятельств.

Тогда консорциум журналистов Forbidden Stories начал расследование гибели коллеги.

В феврале этого года Москва передала Киеву останки 757 украинцев. Среди них было и тело Рощиной, но в российских документах оно значилось как "труп неопознанного мужчины" под порядковым номером "757" и с маркировкой "СПАС" (аббревиатура означает суммарное поражение артерий сердца).

При первичном осмотре патологоанатомы установили, что тело принадлежало женщине. Экспертиза выявила 99-процентное совпадение ДНК Рощиной с ДНК её ближайших родственников.

Следы пыток и жестокого обращения

По словам начальника военного отдела Генеральной прокуратуры Украины Юрия Белоусова, состояние тела не позволило установить причину смерти в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Однако "телесные повреждения были нанесены при жизни, поэтому велика вероятность, что она подвергалась пыткам", - добавил он.

Юрий Белоусов заявил, что на теле Рощиной обнаружены многочисленные следы издевательств и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоподтёки на различных участках тела, сломанное ребро. Эксперты также отметили признаки применения электротока на стопах.

Согласно их заключению, перед отправкой в Украину тело подвергалось вскрытию. Из него удалили несколько внутренних органов, в том числе мозг. Отсутствуют глазные яблоки, часть гортани.

Следователи утверждают, что на шее Рощиной были обнаружены кровоподтёки, подъязычная кость была сломана. Такая травма, по словам специалистов, обычно указывает на удушение.

Всё вышеописанное, по мнению экспертов, может свидетельствовать о том, что российская сторона пыталась скрыть следы пыток и истинную причину смерти журналистки в плену.

Дополнительные источники • Forbidden Stories

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Сотни солдат КНДР погибли в боях против Украины. Им обещают поставить памятник

Харьков и Днепр под ударом российских дронов. В Муроме вспыхнул склад оборонного завода

Кремль объявил о перемирии в Украине на время празднования Дня Победы