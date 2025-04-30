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Украинская журналистка Виктория Рощина пропала летом 2023 года на оккупированной территории - в районе Запорожской атомной электростанции на юге Украины - при выполнении редакционного задания.

В апреле 2024 года Россия официально признала, что она находится в плену. Спустя несколько месяцев, в октябре того же года, семья 27-летней журналистки получила письмо от российских властей, в котором сообщалось о её смерти без указания причин и обстоятельств.

Тогда консорциум журналистов Forbidden Stories начал расследование гибели коллеги.

В феврале этого года Москва передала Киеву останки 757 украинцев. Среди них было и тело Рощиной, но в российских документах оно значилось как "труп неопознанного мужчины" под порядковым номером "757" и с маркировкой "СПАС" (аббревиатура означает суммарное поражение артерий сердца).

При первичном осмотре патологоанатомы установили, что тело принадлежало женщине. Экспертиза выявила 99-процентное совпадение ДНК Рощиной с ДНК её ближайших родственников.

Следы пыток и жестокого обращения

По словам начальника военного отдела Генеральной прокуратуры Украины Юрия Белоусова, состояние тела не позволило установить причину смерти в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Однако "телесные повреждения были нанесены при жизни, поэтому велика вероятность, что она подвергалась пыткам", - добавил он.

Юрий Белоусов заявил, что на теле Рощиной обнаружены многочисленные следы издевательств и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоподтёки на различных участках тела, сломанное ребро. Эксперты также отметили признаки применения электротока на стопах.

Согласно их заключению, перед отправкой в Украину тело подвергалось вскрытию. Из него удалили несколько внутренних органов, в том числе мозг. Отсутствуют глазные яблоки, часть гортани.

Следователи утверждают, что на шее Рощиной были обнаружены кровоподтёки, подъязычная кость была сломана. Такая травма, по словам специалистов, обычно указывает на удушение.

Всё вышеописанное, по мнению экспертов, может свидетельствовать о том, что российская сторона пыталась скрыть следы пыток и истинную причину смерти журналистки в плену.