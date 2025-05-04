Последний день официального траура по папе Франциску

By Euronews

РЕКЛАМА

Евхаристическая молитва, посвящённая последнему официальному дню траура по покойному папе Франциску состоялась в воскресенье в базилике Святого Петра в Ватикане.

На мессе, которую возглавил кардинал Доминик Мамберти, присутствовали его коллеги, а также первые советники папы и верующие.

Традиционный девятидневный траур, соблюдаемый в Католической церкви после смерти папы, был отмечен ежедневными мессами в базилике Святого Петра.

Папа Франциск скончался в пасхальный понедельник в возрасте 88 лет от инсульта, после того как в течение нескольких недель боролся с двусторонней пневмонией.

По данным Ватикана, 7 мая начнётся конклав, который изберёт 267-го папу римского.