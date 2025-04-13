Папа Римский вышел в народ

By Euronews

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Папа Римский Франциск продолжает вдохновлять свою паству. Понтифик, перенесший тяжелую легочную инфекцию, пересек площадь Святого Петра на инвалидном кресле, чтобы благословить верующих в важный церковный праздник - Вход Господень в Иерусалим, который называют Вербным воскресеньем. Под аплодисменты понтифик приветствовал собравшихся на мессу католиков. Несколько раз он останавливался, чтобы лично обратиться к монахиням и детям; малыши получали из его рук сладости.

Перед лицом чудовищной несправедливости зла несение креста Христова не бывает напрасным, это самый конкретный способ разделить Его спасительную любовь. Папа Франциск.

"Когда мы видим множество мужчин и женщин, которых ненависть и насилие бросают на пути к Голгофе, давайте вспомним, что Бог превращает этот путь в место искупления, ведь Он сам прошел по нему, отдав за нас жизнь. Сколько киринейцев несут крест Христов!? Узнаем ли мы их? Видим ли мы Господа на лицах, измученных войной и страданиями? Перед лицом чудовищной несправедливости зла несение креста Христова не бывает напрасным, это самый конкретный способ разделить Его спасительную любовь", - написал Папа в своей проповеди для мессы Вербного воскресенья, которую прочел кардинал Леонардо Сандри.

Папа Римский по-прежнему не полностью здоров, он свыше месяца провел в больнице, борясь с пневмонией. Но на публике в последнее время он появляется все чаще. В минувшую среду Франциск принял короля Великобритании, в четверг его видели в соборе Святого Петра, а в субботу - в базилике Санта-Мария-Маджоре, где понтифик молился перед богородичной иконой Salus Populi Romani.