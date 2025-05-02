Трансгендеров попросят из женского футбола

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Футбольная ассоциация Англии запретит трансгендерам участвовать в женских футбольных турнирах. Решение принято вскоре после постановления Верховного суда Великобритании о том, что определение "женщина" в британском законе касается биологического пола, а не гендерной идентичности.

Новость с энтузиазмом восприняла Шэрон Дэвис, пловчиха, чемпионка и призёр множества международных состязаний. Наблюдая за ситуацией в футболе, она с радостью заявила, что "девушки возвращают себе спорт, освобождённый от мужчин". Дэвис обратила внимание на то, что "биология неизменна, как и наука".

Участники кампании на митинге после решения Верховного суда, 19 апреля 2025 г. AP Photo

Тем временем Хонор Барбер из группы "Болельщики "Арсенала" против сексуального насилия" сожалеет о том, что Футбольная ассоциация "тратит средства и энергию на введение запретов для трансгендеров" вместо того, чтобы поощрять приток женщин в футбол.

Сообщается, что в настоящее время в любительском футболе Англии играют порядка 20 трансгендеров и что в профессиональных лигах таких спортсменов нет. Ранее Международная федерация плавания утвердила новый стандарт для участия трансгендеров в женских соревнованиях. Их допускают до женских состязаний при условии, что они завершили переход к моменту начала полового созревания.