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Трансгендеров попросят из женского футбола

Вид на внешний вид стадиона "Уэмбли" в Лондоне, 3 октября 2018 года
Вид на внешний вид стадиона "Уэмбли" в Лондоне, 3 октября 2018 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Rory Sullivan
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С 1 июля трансгендеров перестанут допускать к участию в женских футбольных турнирах в Англии.

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Футбольная ассоциация Англии запретит трансгендерам участвовать в женских футбольных турнирах. Решение принято вскоре после постановления Верховного суда Великобритании о том, что определение "женщина" в британском законе касается биологического пола, а не гендерной идентичности.

Новость с энтузиазмом восприняла Шэрон Дэвис, пловчиха, чемпионка и призёр множества международных состязаний. Наблюдая за ситуацией в футболе, она с радостью заявила, что "девушки возвращают себе спорт, освобождённый от мужчин". Дэвис обратила внимание на то, что "биология неизменна, как и наука".

Участники кампании на митинге после решения Верховного суда, 19 апреля 2025 г.
Участники кампании на митинге после решения Верховного суда, 19 апреля 2025 г.AP Photo

Тем временем Хонор Барбер из группы "Болельщики "Арсенала" против сексуального насилия" сожалеет о том, что Футбольная ассоциация "тратит средства и энергию на введение запретов для трансгендеров" вместо того, чтобы поощрять приток женщин в футбол.

Сообщается, что в настоящее время в любительском футболе Англии играют порядка 20 трансгендеров и что в профессиональных лигах таких спортсменов нет. Ранее Международная федерация плавания утвердила новый стандарт для участия трансгендеров в женских соревнованиях. Их допускают до женских состязаний при условии, что они завершили переход к моменту начала полового созревания.

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