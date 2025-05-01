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Новые перестановки в правительстве Южной Кореи: и.о. президента объявил об отставке

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Дак Су выступает на пресс-конференции в правительственном комплексе в Сеуле, Южная Корея, четверг, 1 мая 2025 года.
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Дак Су выступает на пресс-конференции в правительственном комплексе в Сеуле, Южная Корея, четверг, 1 мая 2025 года. Авторское право Hong Hae-in/Yonhap via AP
Авторское право Hong Hae-in/Yonhap via AP
By Euronews
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Президентские выборы в Южной Корее запланированы на 3 июня. Ожидается, что Хан Док Су объявит о своем участии в президентской гонке.

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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су подал в отставку. Ожидается, что в пятницу он объявит о своем участии в президентской гонке. Об этом сообщает информагентство Yonhap.

Внеочередные выборы в стране, вызванные импичментом экс-президента Юн Сок Ёля, состоятся 3 июня.

Тем временем, после отставки Хана министр финансов и заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Чхве Сан Мок займет пост исполняющего обязанности президента.

Хан Док Су объявил о своем решении в обращении к нации, положив конец многонедельным спекуляциям. Его рассматривали как потенциального кандидата от Партии народной власти после того, как президент Юн Сук Ёль был отстранен от власти за введение военного положения в декабре.

Хан, карьерный бюрократ, ранее занимал пост премьер-министра как при либеральном, так и при консервативном правительстве. На пост премьер-министра он был назначен Юном.

"Передо мной два пути. Один из них - завершить выполнение моих текущих обязательств", - сказал он. "Другой - уйти со своего поста и взять на себя более серьезную ответственность".

"Я окончательно решил оставить свой пост, чтобы сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь преодолеть стоящий перед нами кризис", - добавил он.

Ранее Либеральная Демократическая партия обвинила Хана Док Су в том, что он препятствовал их усилиям по отстранению Юна от должности за кратковременное введение военного положения.

Хан был подвергнут импичменту и затем восстановлен в должности в марте, после того как Конституционный суд страны отменил решение.

Ожидаемая президентская заявка

Ожидается, что бывший и. о. президента объединится с ПНП, чтобы начать единую кампанию против либерального кандидата Ли Чжэ Мёна.

Yonhap сообщает, что в настоящее время у Ли есть значительный перевес над своими соперниками: по опросам общественного мнения, его поддерживают около 40% избирателей.

Хан ранее занимал должности министра торговли, министра финансов и посла в США. Он также дважды был премьер-министром, сначала при либеральном президенте Ро Му Хёне в 2007-2008 годах, а затем при Юне.

Его сторонники считают, что его экономическое образование делает его подходящим лидером для борьбы с торговой политикой президента США Дональда Трампа.

Однако критики говорят, что Хан слишком стар для того, чтобы стать президентом, у него нет сильной политической поддержки и ему не хватает жесткого руководства.

Президентские выборы были назначены на 3 июня после того, как Юн был официально отстранен от должности судом в апреле.

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